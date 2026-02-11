키키 ‘404’, 멜론→유튜브 차트 1위...멈출 줄 모르는 ‘흥행 질주’

그룹 키키. 스타쉽엔터테인먼트 제공

그룹 키키(KiiiKiii : 지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 신곡 '404(New Era)'로 자체 커리어 하이를 기록했다.

11일 소속사 스타쉽엔터테인먼트 측에 따르면 지난달 26일 발매된 키키 미니 2집 델룰루 팩(Delulu Pack)의 타이틀곡 404(New Era)는 전날 오후 10시 기준 멜론 톱100 차트 1위를 차지했다. 이는 발매 16일 만에 이룬 쾌거로, 키키는 신인으로서 이례적인 성적을 거두며 존재감을 드러냈다.

키키는 멜론 일간 차트(2월 9일 기준) 4위, 2월 1주 차 주간인기상 1위에 오르며 끊임없는 상승세를 입증했고, 유튜브 뮤직 일간 차트(2월 8일 기준)와 주간 차트(1월 30일~2월 5일), 애플 뮤직 인기 차트에서도 모두 1위를 차지하며 그 영향력을 넓히고 있다.

뿐만 아니라 한국 스포티파이 데일리 차트에서 최고 1위, 벅스 일간 차트(2월 9일 기준)와 주간 차트(2월 2일~2월 8일) 모두 정상을 기록하며 국내 음원 플랫폼을 장악, 바이브, 플로 등에서도 상위권을 유지하며 흥행을 지속하고 있다.

글로벌 차트에서의 존재감도 눈에 띈다. 404(New Era)는 10일 오후 11시 기준 아이튠즈 14개 국가 및 지역의 K팝 톱 송 차트에 진입했으며, 신보 델룰루 팩 또한 13개 국가 및 지역의 K팝 톱 앨범 차트에 이름을 올렸다.

중국 시장 역시 반응이 뜨겁다. 델룰루 팩은 발매 직후 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 급상승 차트에 수록곡 전곡을 차트인시키는 성과를 거뒀으며, 1위와 2위를 동시에 차지했다. 또한 한국 차트(1월 30일~2월 5일) 1위에 오르며 그 입지를 굳히고 있으며, 중국 왕이윈 뮤직 신곡 차트와 한국어 차트에 안착하며 현지 내 꾸준한 인기를 증명하고 있다.

이 가운데 키키는 MBC every1, MBC M '쇼! 챔피언'에서 첫 1위에 오른 데 이어 MBC '쇼! 음악중심'에서 컴백 첫 지상파 1위 트로피를 거머쥐며 음악방송 2관왕을 기록하기도 했다.

연일 기록을 경신 중인 키키는 각종 음악방송과 라디오, 다양한 콘텐츠를 통해 탄탄한 라이브 실력과 다채로운 퍼포먼스를 선보이고 있다. 특히 자연스럽게 드러나는 특유의 젠지미와 자유로운 에너지는 대중의 시선을 사로잡으며 팀의 정체성을 더욱 또렷하게 각인시키고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

