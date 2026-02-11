‘생애 첫 올림픽’ 루지 여자 1인승 정혜선, 3차 주행 합계 최종 24위…마지막 4차 주행 불발

사진=AP/뉴시스

루지 정혜선(강원도청) 생애 첫 올림픽 무대를 마쳤다.

정혜선은 11일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 루지 여자 1인승 3차 시기까지 합계 2분43초781의 기록으로 25명의 출전 선수 중 24위에 그쳤다. 4차 주행은 불발됐다. 상위 20명 안에 이름을 올리지 못한 까닭이다.

사진=AP/뉴시스

생애 첫 올림픽 무대였다. 역도 선수였던 정혜선은 고교 시절 루지에 입문했다. 빠르게 태극마크를 달았지만, 부상과 현실의 벽에 부딪혔다. 베테랑의 나이지만, 이번이 첫 올림픽 출전인 배경이다.

아쉬움이 남는 건 사실이다. 정혜선은 전날 1, 2차 시기 합계 1분49초587로 24위를 기록했다. 3차 시기에서 순위를 올리려고 했지만, 시간을 단축하지 못했다. 3차 시기 역시 아쉬운 성적을 남기면서 생애 첫 올림픽에 마침표를 찍었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]