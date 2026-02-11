[밀라노 아띠모] 차준환 클린 연기! 박수 쏟아졌다… 쇼트서 '92.72점' 현재 1위

차준환(서울시청)의 깔끔한 연기에 박수가 쏟아졌다.
차준환은 11일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨스케이팅 남자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 50.08점, 예술점수(PCS) 42.64점으로 92.72점을 받았다. 연기를 마친 15명의 선수 중 1위에 올랐다. 상위 24명의 선수가 나설 수 있는 프리 스케이팅 진출을 확정했다.
시즌 최고점을 받았다. 차준환은 쇼트프로그램 배경 음악인 '레인 인 유어 블랙 아이즈'(Rain in your black eyes)'에 맞춰 연기를 시작했다. 첫 과제인 쿼드러플 살코를 깔끔하게 뛰어 기본점 9.70점에 수행점수(GOE) 3.19점을 따냈다. 이어 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프도 실수 없이 소화하면서 GOE 1.60점을 수확했다. 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 연기했다.
10%의 가산점이 붙는 연기 후반부에서 차준환은 트리플 악셀에서 다소 흔들리면서 GOE 0.57점을 잃었다. 살짝 흔들리는 모습이었으나, 1회전 처리에 그쳤던 팀 이벤트 쇼트프로그램의 부진을 만회했다. 이후 체인지 풋 싯 스핀을 레벨4로 처리한 후 스텝 시퀀스(레벨3), 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리했다. 경기가 끝난 뒤엔 주먹을 꽉 쥐며 만족감을 드러내는 모습이었다.
함께 출전한 김현겸(고려대)은 올림픽 데뷔 무대에서 TES 37.92점, PCS 32.38점, 감점 1점으로 69.30점을 받았다. 2024~2025시즌 ISU 챌린저 시리즈 크렌베리 컵 인터내셔널에서 작성한 개인 쇼트프로그램 최고점인 81.15점에는 11.35점이 부족했다. 프리스케이팅 진출에 적신호가 켜졌다.
점프 실수가 아쉽다. 프리스케이팅 진출에 적신호가 켜졌다. 김현겸은 첫 과제인 쿼드러플 토루프에서 착지가 다소 흔들려 GOE 0.14점이 깎였다. 이어진 시도한 트리플 악셀에서는 착지한 후 빙판 위에 손을 짚어 언더로테이티드(점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 모자라는 경우) 판정을 받았다.
플라잉 카멜 스핀을 레벨4로 연기했다. 연기 후반부의 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프는 깔끔하게 뛰었다. 이후 스텝 시퀀스(레벨3)와 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4), 체인지 풋 싯 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리했다.
