조세호, 활동 중단 중에도 ‘의리’…남창희 결혼식 사

방송인 조세호. 사진 = 뉴시스

방송인 조세호가 활동을 잠정 중단한 가운데, 절친한 사이인 남창희의 결혼식을 위해 사회자로 나선다.

10일 소속사 A2Z엔터테인먼트 관계자는 “조세호가 남창희 결혼식 사회를 맡는다”고 밝혔다. 이번 결혼식 사회는 남창희의 직접적인 요청으로 성사됐으며, 조세호는 고심 끝에 이를 수락한 것으로 전해졌다.

조세호와 남창희는 무명 시절부터 약 20년간 인연을 이어온 연예계 대표적인 절친으로, 2019년에는 유닛 ‘조남지대’를 결성해 가수 활동을 함께 하기도 했다.

남창희는 오는 22일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 비연예인 연인과 결혼식을 올릴 예정이다. 그는 지난 2일 KBS Cool FM ‘윤정수 남창희의 미스터라디오’를 통해 결혼 소식을 직접 전한 바 있다.

한편, 조세호는 최근 각종 논란에 휩싸인 이후 출연 중이던 프로그램에서 하차하고 활동 잠정 중단을 선언한 상태다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]