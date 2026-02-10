한지민, 압도적 분위기 담은 파격 화보…고혹미 시선 집중

배우 한지민이 강렬한 화보 컷을 공개하며 한층 짙어진 고혹미를 드러냈다.
한지민은 10일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 화보 사진을 공개했다. 공개된 화보 속 한지민은 그동안 보여왔던 맑고 사랑스러운 이미지와는 다른, 성숙하고 세련된 반전 매력을 선보여 눈길을 끌었다.
특히 과감하게 등을 드러낸 홀터넥 스타일의 의상과 실버 프릴 디테일이 돋보이는 드레스를 완벽하게 소화하며 우아하면서도 강렬한 존재감을 드러냈다. 젖은 듯 연출된 헤어 스타일링과 깊은 눈빛은 몽환적인 분위기를 더하며 화보의 완성도를 높였다.
한편, 한지민은 오는 2월 28일 첫 방송 되는 JTBC 드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에 출연한다. 해당 작품은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그린다.
한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com
[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]