“반려동물 장례-펫보험 함께 알려요”·… 포포즈-DB손해보험 ‘맞손’

입력 : 2026-02-11 07:00:00 수정 : 2026-02-10 20:15:31

-펫보험 회원 등록번호 인증하면 ‘생화 장식’ 쿠폰 증정
이동현 펫닥 사업운영 총괄 상무(오른쪽)와 문진욱 DB손해보험 마케팅 전략본부 총괄 상무가 업무협약식에서 기념사진을 찍고 있다. DB손해보험 제공
반려동물 장례식장 포포즈를 운영하는 펫닥이 DB손해보험과 반려동물 장례문화 정착과 펫 보험 인식 제고를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

 

전날 서울 강남구의 DB손해보험금융센터에서 열린 체결식에는 이동현 펫닥 사업운영 총괄 상무, 문진욱 DB손해보험 마케팅 전략본부 총괄 상무 등 관계자가 자리했다.

 

양사는 반려동물 장례문화 정착과 펫보험 접근성 향상을 위한 공통 마케팅 및 프로그램, 활동을 약속했다.

 

반려인을 위한 실질적 혜택도 제공하기로 했다. DB손해보험의 펫보험 ‘펫블리 반려견·반려묘’ 가입 고객이 포포즈에서 장례 시 생화 꽃 장식을 무료 제공된다. 일반 보험 가입자 중 반려동물 등록을 인증한 고객에게도 동일한 혜택이 적용된다.

 

포포즈 관계자는 “반려동물 보험과 장례 서비스 간 연계를 강화하고 보호자에게 실질적 도움을 제공할 것”이라며 “앞으로도 올바른 반려동물 장례문화가 사회 전반에 정착될 수 있도록 다양한 협력과 공동 활동을 추진하겠다”고 말했다.

 

박재림 기자 jamie@segye.com



