“반려동물 장례-펫보험 함께 알려요”·… 포포즈-DB손해보험 ‘맞손’

이동현 펫닥 사업운영 총괄 상무(오른쪽)와 문진욱 DB손해보험 마케팅 전략본부 총괄 상무가 업무협약식에서 기념사진을 찍고 있다. DB손해보험 제공

반려동물 장례식장 포포즈를 운영하는 펫닥이 DB손해보험과 반려동물 장례문화 정착과 펫 보험 인식 제고를 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

전날 서울 강남구의 DB손해보험금융센터에서 열린 체결식에는 이동현 펫닥 사업운영 총괄 상무, 문진욱 DB손해보험 마케팅 전략본부 총괄 상무 등 관계자가 자리했다.

양사는 반려동물 장례문화 정착과 펫보험 접근성 향상을 위한 공통 마케팅 및 프로그램, 활동을 약속했다.

반려인을 위한 실질적 혜택도 제공하기로 했다. DB손해보험의 펫보험 ‘펫블리 반려견·반려묘’ 가입 고객이 포포즈에서 장례 시 생화 꽃 장식을 무료 제공된다. 일반 보험 가입자 중 반려동물 등록을 인증한 고객에게도 동일한 혜택이 적용된다.

포포즈 관계자는 “반려동물 보험과 장례 서비스 간 연계를 강화하고 보호자에게 실질적 도움을 제공할 것”이라며 “앞으로도 올바른 반려동물 장례문화가 사회 전반에 정착될 수 있도록 다양한 협력과 공동 활동을 추진하겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]