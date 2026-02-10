‘솔로지옥5’ 최미나수, 2주 연속 화제성 1위…역대급 메기 활약

사진 = 넷플릭스

‘솔로지옥5’ 최미나수가 연속 2주 동안 화제성 1위를 기록했다.

굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 2월 1주차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 ‘솔로지옥5’의 최미나수는 2주 연속 1위에 올랐다.

최미나수는 다수의 남성 출연자에게 호감을 표시하며 ‘역대급 메기’라는 평가를 받는 한편, 일부 장면에서는 무례하고 이기적인 태도로 ‘빌런’이라는 비판도 받았다.

같은 프로그램 출연자들도 높은 화제성을 기록했다. 임수빈은 2위, 김민지가 3위, 박희선 5위, 송승일 9위에 이름을 올렸다. 이로 인해 ‘솔로지옥5’ 자체도 전주 대비 화제성이 11.4% 상승하며 TV-OTT 비드라마 프로그램 1위를 차지했다.

TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 4위와 6위는 JTBC ‘냉장고를 부탁해 since 2014’의 손종원과 김풍이 차지했다. 이외에 7위는 tvN ‘보검 매직컬’의 박보검, 8위는 ‘쇼미더머니12: 야차의 세계’의 언텔, 10위는 ‘라디오스타’의 그리였다.

프로그램 화제성 순위에서는 엠넷의 ‘쇼미더머니12’가 2위 JTBC의 ‘냉장고를 부탁해 since 2014’가 3위, MBN ‘현역가왕3’이 4위에 랭크됐다. ‘현역가왕3’는 전주 대비 화제성이 39.4% 상승하며 눈길을 끌었다.

한편, 굿데이터코퍼레이션이 발표한 2월 1주 차 순위는 2026년 2월 2일부터 2026년 2월 8일까지 방송 또는 공개 중이거나 예정인 TV 비드라마와 OTT 오리지널 비드라마 그리고 각 프로그램에 출연한 출연자와 게스트를 조사 대상에 포함했다.

