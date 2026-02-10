[오늘의 연예 Pick] 임영웅 ‘서울콘’ 안방서 본다…설 연휴 귀호강 예약 → ‘스텔라 김♥’ 김동욱, 첫째 딸 득녀…3년 만에 아빠 → '언더커버 미쓰홍' 김형묵, 인맥왕 허세+눈치 보기…능구렁이 존재감 → 이이경 사생활 폭로자 A씨, 다시 입 열었다…“한국 경찰과 비대면 수사 협조” → ‘스프링 피버’ 안보현, 과거사 밝혀졌다…안방극장 울린 죄책감+상처 눈빛

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 임영웅 ‘서울콘’ 안방서 본다…설 연휴 귀호강 예약

가수 임영웅의 서울 콘서트를 안방 1열에서 다시 만난다.

오는 13일 오후 7시부터 티빙(TVING)을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 공연을 담은 VOD가 독점 공개된다. 다가오는 설 연휴에도 가족들과 함께 즐길 수 있는 콘텐츠다.

VOD는 지난 2025년 11월 30일 KSPO DOME에서 열린 ‘IM HERO’ 서울 콘서트의 감동을 그대로 옮겨왔다. 당시 임영웅은 ‘Wonderful Life’로 웅장한 오프닝을 열었고, 히트곡들부터 정규 2집에 수록된 곡들까지 다채로운 셋리스트로 관객들을 사로잡은 바 있다.

역대급 무대 연출과 함께 곡에 따라 색상이 달라지는 공식 응원봉 맵핑으로 노래와 무대의 맛도 더했고, 오직 콘서트에서만 확인할 수 있는 임영웅의 깊은 감성과 매력의 향연을 보여줬다 .

이번 VOD에는 다각도의 카메라 워크와 생생한 음향이 담겨 현장을 찾았던 관객에게는 그때의 감동과 여운을, 시청자들에겐 마치 공연장 한가운데 있는 듯한 강한 몰입감을 선사할 예정이다.

한편, 전국투어를 마친 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장 주경기장에서 ‘2026 IM HERO CONCERT : THE STADIUM 2’를 개최한다.

◆ ‘스텔라 김♥’ 김동욱, 첫째 딸 득녀…3년 만에 아빠

사진 = 스텔라김 SNS 계정

배우 김동욱과 스텔라 김이 득녀 소식을 전했다.

사진 = 스텔라김 SNS 계정

공개된 사진 속 스텔라 김은 아이를 따스한 손길로 어루만지고 있거나, 아이의 작은 손을 꼭 맞잡는 등 애정을 드러냈다.

김동욱과 스텔라 김은 2023년 12월 결혼했으며, 약 3년 만에 첫딸을 품에 안았다. 스텔라 김은 지난해 임신 소식을 전하며 시험관 시술 과정을 겪었다고 밝힌 바 있다. 당시 그는 “임신은 내 삶에 아주 크고도 긍정적인 변화를 가져다줬다”며 “이 기적 같은 생명을 지켜내기 위해 육체적 고통이 있었지만, 감내했다”고 전했다.

한편, 김동욱은 지난해 12월 개봉한 영화 ‘윗집 사람들’에 출연했다. 스텔라 김은 미국 교포로, SM엔터테인먼트 연습생 출신이며, 2007년 소녀시대 데뷔조 멤버로 알려져 화제를 모았다. 이후 뉴욕 대학에 진학하고, 화장품 브랜드 크리니크에서 글로벌 마케팅 전문가로 활동했다.

◆ '언더커버 미쓰홍' 김형묵, 인맥왕 허세+눈치 보기…능구렁이 존재감

배우 김형묵이 '언더커버 미쓰홍'에서 '무능한 상무'로 완벽한 존재감을 뽐냈다.

김형묵은 지난 7~8일 방송된 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'에서 오덕규 상무 역을 맡아 열연을 펼쳤다. 그는 국가 부도 위기라는 거대한 시대적 파도 앞에서 특유의 처세술과 생존 본능을 발휘하며 시청자들의 눈도장을 찍었다.

오덕규(김형묵 분) 상무는 한민증권이 회사채 만기를 앞두고 자금 조달에 난항을 겪자 강필범(이덕화 분) 회장에게 "회장님이 가지고 계신 현금을 좀 풀면 어떨지"라고 제안했다. 하지만 강필범 회장은 "내 돈을 왜?"라며 역정을 냈고, 오덕규는 강 회장의 눈치를 보며 가만히 신정우(고경표 분)의 아이디어를 들어야만 했다.

비록 강 회장에게 핀잔을 들었지만, 오덕규는 한민증권에서 자신의 입지를 지키기 위해 최선을 다했다. 그는 신정우에게 "알아두면 좋은 사람들"이라며 증권감독원 윤재범(김원해 분) 국장과의 점심 자리를 주선했다. 신정우와 윤재범이 홍금보(박신혜 분)를 화제 삼아 치열한 눈치 싸움을 벌이는 것도 모르고, "상견례 하는 것 같다"라는 능청스러운 너스레로 경직된 분위기를 풀었다.

IMF 사태가 본격화되자, 오덕규의 한계가 고스란히 드러났다. 강필범 회장은 한민증권 임직원을 소집했고, 오덕규에게 재정경제원의 상황을 물었다. 오덕규는 "내일 특별 담화하고 조건 협상한다"라고 말했지만, IMF로부터 얼마나 빌리기로 했냐는 질문에는 대답하지 못했다. 회의 직전에 열린 부총리 기자회견 내용을 이야기하며 강 회장의 신임을 얻은 신정우와는 대비되는 모습이었다.

이처럼 김형묵은 능력이 부족한 상무, 살아남기 위해 애쓰는 인맥왕의 면모를 자유자재로 오가며 극에 없어서는 안 될 인물을 완벽하게 그렸다. IMF 사태라는 시대적 배경에 홍금보의 아슬아슬한 '언더커버' 작전이 시청자들의 흥미를 자극하고 있는 가운데, 능구렁이 같은 오덕규 상무의 행보가 앞으로 어떤 변수로 작용할지 기대를 모은다.

◆ 이이경 사생활 폭로자 A씨, 다시 입 열었다…“한국 경찰과 비대면 수사 협조”

배우 이이경. 사진 = 뉴시스

배우 이이경의 사생활 의혹을 제기한 독일인 A씨가 한국 경찰 수사에 협조하고 있다고 밝혔다.

A씨는 10일 자신의 SNS를 통해 “그동안 별도의 입장을 밝히지 않았던 이유는 한국 경찰 수사에 협조하고 있었기 때문”이라며 “한국 법과 절차는 다른 나라들과 달리, 제게 어떤 불이익으로 작용할 수 있을지에 대한 우려도 있었다. 그럼에도 이 사건이 사실이었음을 소명하기 위해 많은 고민 끝에 수사에 응하기로 결정했다”고 전했다.

이어 “제가 보유하고 있는 관련 증거를 모두 제출했”며 “한국에 직접 방문할 수 없는 상황을 고려해 담당 수사관과 비대면 방식으로 협조를 이어가고 있다. 수사는 한 달 이상 진행 중이며 상당한 시간이 소요되고 있다”고 설명했다.

A씨는 “비록 시간이 걸리더라도 끝까지 성실히 협조하며 결과를 기다릴 예정”이라며 “수사가 완료되면 해당 자료 당사자가 누구인지에 대해서도 수사기관을 통해 명확히 밝혀질 것이라 생각한다. 관련 통신 기록은 남아 있을 것이며, (이이경과 대화를 나눴던) 해당 계정들 역시 실제 사용된 계정이었기 때문이다. 시간이 걸리더라도 이 사건의 진실이 명확히 밝혀지기를 진심으로 바란다”고 밝혔다.

앞서 A씨는 지난해 10월 SNS를 통해 배우 이이경과 나눈 것이라고 주장하는 메시지를 공개했다. 이에 대해 이이경은 협박 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 A씨를 고소했다.

이이경은 “실체도, 누군지도 모르는 독일인이라고 주장하는 사람이 수개월 전 회사에 협박 메일을 보냈던 것처럼 나타나고 사라지기를 반복했다”며 “루머에 대한 내 입장을 전달했고, 협박 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤다”고 밝힌 바 있다.

한편 이이경은 해당 논란 이후 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했으며, KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC 발탁도 무산됐다.

◆ ‘스프링 피버’ 안보현, 과거사 밝혀졌다…안방극장 울린 죄책감+상처 눈빛

‘스프링 피버’ 안보현의 가슴 아픈 과거사가 안방극장의 눈시울을 적셨다.

지난 9일 방송된 tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’(연출 박원국, 극본 김아정, 기획 CJ ENM STUDIOS, 제작 본팩토리) 11회에서 안보현은 팔의 흉터로 새겨진 아픈 기억을 밀도 높은 감정 연기로 그려내며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.

과거 고등학생이던 선재규(안보현 분)는 술과 폭력에 찌든 아버지로부터 갓난쟁이 조카 한결을 지키기 위해 고군분투했다. 그러던 중 담뱃불이 번져 화마가 일었고 재규는 절체절명의 선택을 내려야 했다. 자신의 이름을 부르는 아버지의 외침을 뒤로하고, 타들어 가는 고통 속에서도 아기를 온몸으로 감싸 안고 탈출하는 안보현의 몸 사리지 않는 열연은 보는 이들의 손에 땀을 쥐게 했다.

그렇게 평생, 아버지를 죽였다는 죄책감과 화상 흉터를 안고 살아온 재규. 안보현은 상처를 짊어지고 묵묵히 어른이 된 현재의 재규를 절제된 눈빛과 미세한 떨림으로 오롯이 표현해냈다. 팔의 흉터를 보며 “네 죄를 잊지 말라는 증거”라고 읊조리는 재규의 복잡다단한 심경을 섬세하게 담아낸 안보현의 감정 연기가 시청자들의 가슴을 먹먹하게 했다.

그런 재규의 오랜 상처와 자책을 씻어준 것은 사랑하는 이들의 진심이었다. 흉터에 입을 맞추며 보듬어주는 연인 윤봄(이주빈 분)과 “네 상처는 아버지를 구하지 못한 증거가 아니라 한결이를 살린 증거”라고 말해준 누나 선희연(손여은 분)으로부터 치유 받는 재규의 모습이 시청자들에게 짙은 여운을 남겼다. 여기에 최이준(차서원 분)과의 엇갈렸던 우정도 마침내 제자리를 찾는 재규의 서사가 코끝 찡한 감동을 안겼다.

이처럼 조카를 살리기 위해 화염 속으로 뛰어드는 몸 사리지 않는 액션은 물론 과거의 상처를 정면으로 마주한 감정 연기까지 선보이며 시청자들의 감정이입을 극대화하는 저력까지 준 안보현. ‘스프링 피버’를 통해 로맨틱 코미디와 정극을 자유자재로 오가는 연기 변주로 투박하지만 속 깊은 ‘선재규’ 캐릭터에 생명력을 불어넣으며 배우로서 더욱 넓어진 연기 지평을 확인케 했다.

대체 불가한 캐릭터 소화력을 보여주고 있는 안보현의 ‘하드캐리’ 열연에 힘입어 ‘스프링 피버’는 종영까지 단 1회만을 남겨두고 있다. 과거의 트라우마를 딛고 일어선 선재규가 과연 윤봄과의 로맨스를 어떻게 완성하며 진정한 핑크빛 봄을 맞이할지 기대감이 치솟고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.co

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]