전종서, 이충현 감독과 기획사 설립 논란…“탈세와 무관” 해명

배우 전종서가 연인 이충현 감독과 함께 설립한 1인 기획사 ‘썸머’가 탈세 창구로 활용된 것 아니냐는 의혹에 휩싸였지만, 소속사는 이를 전면 부인했다.

10일 한국콘텐츠진흥원이 운영하는 대중문화예술 종합 정보 시스템에 따르면, 전종서는 2022년 6월 법인 ‘썸머’를 설립했다.전종서는 대표이사, 이충현 감독은 사내이사로 이름을 올렸다. 해당 법인은 이달 4일 대중문화예술기획업 등록을 완료했으며, 법인 설립 후 약 3년 8개월 만의 일이다.

대중문화산업법은 법인과 1인 초과 개인 사업자로 활동하는 연예인과 기획사가 문화체육관광부 장관에게 대중문화예술기획업으로 등록하도록 규정한다. 미등록할 경우 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.

이에 대해 전종서 소속사 앤드마크 측은 “‘썸머’는 매니지먼트를 목적으로 설립된 법인이 아니라 콘텐츠 기획, 개발, 제작을 위해 설립한 회사”라며 “법인 설립 당시 업태를 포괄적으로 기재하면서 매니지먼트 관련 항목이 포함됐으나 실질적인 운영 계획이 없어 별도 등록의 필요성을 인지하지 못했다”고 밝혔다. 이어 “최근 미등록 관련 이슈가 불거지며 업태 내용을 재확인하고 시정했다”고 덧붙였다.

또한 1인 기획사를 통한 탈세 의혹과 관련해서도 “해당 사안과는 전혀 무관하다”며 “앤드마크와 전속계약 체결 이후 모든 수입은 배우 개인에게 정상적으로 정산‧지급됐다”고 강조했다.

한편 전종서는 지난달 개봉한 영화 ‘프로젝트Y’에 출연했으며, 차기작으로 할리우드 블록버스터 ‘하이랜더’에도 참여한다.

