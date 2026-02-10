‘4수 끝 첫 메달’ 가족들 품에 안긴 김상겸 금의환향 “고맙고 사랑합니다”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회에서 은메달을 차지한 김상겸이 10일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국해 은메달을 들어보이고 있다. 사진=뉴시스

“이제라도 이 메달을 줄 수 있어 다행입니다.”

뜨거운 환호 속 가족들 품에 안겼다. 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 대한민국의 첫 메달을 수확한 한국 스노보드 국가대표팀의 맏형 김상겸(하이원)이 금의환향했다.

김상겸은 10일 오전 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이번 대회 한국 선수단 1호 메달의 주인공이다. 이틀 전 이탈리아 리비뇨 스노파크서 열린 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 따낸 바 있다. 선수 개인에게도 뜻깊은 순간이었다. 2014 소치 대회를 시작으로 2018 평창, 2022 베이징을 거쳐 네 번째 만에 생애 첫 포디움에 올라서는 데 성공했다.

귀국 직후 가장 먼저 눈에 들어온 건 가족이었다. 김상겸은 “큰 무대에서 메달을 따고 들어오는 게 처음”이라며 “눈물이 날 것 같았는데, 오히려 더 반갑고 감회가 새로웠다”고 말했다. 특히 눈시울을 붉힌 장인어른의 모습이 아른거렸다는 설명이다. 그는 “아버지께서 우실 줄 알았는데 장인어른께서 울먹거리셔서 조금 울컥했다”고 했다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회에서 은메달을 차지한 김상겸이 10일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국해 아내에게 은메달을 걸어주고 있다. 사진=뉴시스

아내에게 은메달을 직접 걸어준 장면도 화제가 됐다. 김상겸은 “4년 전 베이징 대회 때는 경기력이 좋지 않았다. 그때 (아내는) 여자친구였는데 같이 펑펑 울기도 했다”며 “그 이후로는 울고 싶지 않아 꾹 참고 있었는데, 메달을 따고 얼굴을 보니 눈물이 나왔다. 지금도 울컥한다. 너무 고맙고, 미안한 마음에 울었다”고 설명했다.

이어 아내를 향해 “오래 걸렸다. 이제서야 메달을 줄 수 있어서 다행”이라며 “고맙고 사랑한다고 말하고 싶다”고 목소리를 높였다.

쉴 겨를이 없다. 김상겸은 오는 25일 크리니카 월드컵에 출전하기 위해 폴란드로 출국한다. 그는 “경기 후 축하 인사를 많이 받아 잠을 거의 못 잤다. 바로 비행기를 탔지만 아드레날린 때문인지 생각보다 피곤하지는 않다”며 미소 지었다.

늦게 피워낸 꽃인 만큼 멈추지 않고 나아가겠다는 의지다. 김상겸은 끝으로 “몸이 허락한다면 올림픽 무대에 최대 두 번 더 도전하고 싶다. 상황을 보며 최선을 다해 준비하겠다”고 말했다. 다음 목표도 정해졌다. “당연히 아직 받아보지 못한 금메달이다. 최선을 다해야 가능할 것”이라고 목소리를 높였다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행대회에서 은메달을 차지한 김상겸이 10일 인천국제공항 제1여객터미널을 통해 귀국해 아내에게 은메달을 건네준 뒤 활짝 웃고 있다. 사진=뉴시스

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

