청담셀의원, 고압산소치료 도입… 줄기세포 치료에 시너지

항노화·줄기세포 선도 의료기관 청담셀의원이 고압산소치료(Hyperbaric Oxygen Therapy, HBOT) 시스템을 도입했다고 10일 밝혔다. 병원은 이를 통해 고압산소치료를 줄기세포 기반 치료 프로그램과 병행해 치료 효율을 높인다는 설명이다.

항노화 줄기세포 치료 분야 전문가로 꼽히는 조찬호 청담셀의원 대표원장은 “줄기세포 치료 시 효율을 높이려면 세포 자체의 기능뿐 아니라 체내 환경 관리가 중요하다”며 “이왕 받는 줄기세포 치료의 효율을 극대화할 수 있도록 고압산소 치료 시스템을 구축하게 됐다”고 설명했다.

그에 따르면 줄기세포 치료와 고압산소치료의 접점은 ‘세포가 작동하는 환경’에 있다. 줄기세포 치료와 병행 시 고농도 100% 산소 공급 환경은 줄기세포의 생존율과 분화 능력을 향상시키고 손상 부위로의 이동을 촉진해 시술 효과를 높인다.

청담셀의원은 줄기세포 치료 전후 관리 프로그램에 고압산소치료를 적용하고 있다. 조찬호 원장은 “고압산소치료를 통해 말단 조직까지 산소 용해도를 높여 세포 재생 속도를 촉진하고 줄기세포 활성도를 강화하는 데 효과적”이라며 “항노화 관점에서는 세포 대사 활성화 및 피부 탄력 개선, 노화 지연 등에도 긍정적인 영향을 미친다”고 강조했다.

한편, 조찬호 원장은 대한줄기세포치료학회 부회장으로 활동 중이다. 그는 하버드대 브리검 여성병원에서 항노화의학 과정을 수료한 해당 분야의 권위자로 꼽힌다. 청담셀의원은 최근 '대한민국 메디컬 헬스케어 대상'에서 항노화 줄기세포치료 부문 7년 연속 수상 기록을 달성했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

