외국인 수요 타고 최대 실적… 파라다이스 매출 1조1499억·영업익 1564억

외국인 관광객 증가세에 힘입어 파라다이스가 창립 이후 최대 실적을 기록했다.

파라다이스는 2025년 연결 기준 매출액이 1조1499억 원으로 전년 대비 7.3% 증가했다고 10일 공시했다. 영업이익은 1564억 원으로 14.9% 늘었다. 매출과 영업이익 모두 창사 이래 최대치다. 매출은 2024년 처음 1조 원을 돌파한 이후 2년 연속 기록을 경신했다.

실적 개선은 복합리조트와 카지노 부문의 성장세가 견인했다. 파라다이스세가사미가 운영하는 복합리조트 ‘파라다이스시티’ 매출은 5975억 원으로 전년 대비 10.8% 증가했다. 서울 워커힐, 부산, 제주 등을 포함한 카지노 부문 매출은 8998억 원으로 9.8% 늘었다.

지난해 4분기 연결 매출은 2939억 원으로 전년 대비 10.5% 증가했다. 파라다이스시티 카지노 매출이 1244억 원으로 24.8% 늘었고, 파라다이스 호텔 부산도 294억 원으로 11.3% 증가하며 매출 확대를 이끌었다.

다만 4분기 영업이익은 167억 원으로 전년 대비 감소했다. 인력 확충과 인센티브 지급에 따른 인건비 증가, 연말 마케팅 비용 집행 등 일시적 비용 요인이 반영된 영향으로 분석된다.

카지노 부문에서는 매스 고객 중심 성장 흐름이 이어졌다. 4분기 카지노 매출은 2271억 원으로 11.2% 증가했고 드롭액은 1조8125억 원으로 9.1% 늘었다. 특히 매스 고객 드롭액이 24.6% 증가하며 상승세를 보였다. 국적별 비중은 일본 VIP 39.9%, 중국 VIP 16.7%로 소폭 감소한 반면 매스 고객은 24.4%, 기타 VIP는 19%로 확대됐다.

투자 확대에 따른 성장 기대도 제기된다. 파라다이스세가사미는 501객실 규모 그랜드 하얏트 인천 웨스트타워 인수를 마무리하고 오는 3월 ‘하얏트 리젠시 인천 파라다이스시티’로 운영을 시작한다. 이에 따라 파라다이스시티 객실 수는 769실에서 1270실로 늘어나 게이밍 고객 확보와 드롭액 증가가 예상된다.

회사 측은 VIP 서비스 확대와 마케팅 강화 전략을 통해 성장 흐름을 이어간다는 방침이다. 파라다이스 관계자는 프리미엄 고객 대상 서비스 강화와 신규 고객 유치를 위한 마케팅을 병행해 올해도 매출 상승세 지속을 기대한다고 밝혔다.

