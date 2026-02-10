전북 현대 U-18 전주영생고, 제48회 문화체육관광부장관배 고교 축구대회 우승

김범주. 사진=전북 현대 모터스 제공

프로축구 전북 현대의 유스팀 전주영생(전북 U-18)가 전국 최정상에 올랐다.

전북 U-18은 10일 경남 고성공설운동장에서 열린 제48회 문화체육관광부장관배 전국고등학교 축구대회 결승전에서 천안제일고를 꺾고 우승을 차지했다.

지난 1월27일부터 시작된 예선에서 전북 U-18은 보물섬남해스포츠클럽U-18(8-1 승), 서울 풋볼A U-18(5-2 승), 의정부광동U-18(3-1 승)을 차례로 격파하며 대회 22강에 안착했다.

조별리그 1위로 22강 본선 토너먼트에 오른 전북 U-18은 김포 U-18와 맞붙어 2-0 승리를 이끌어내며 16강에 올랐다. 아산U-18과 맞붙은 16강전에서는 노현준(11번)의 연속골에 힘입어 5-1 대승으로 경기를 마쳤다.

8강과 4강에서는 김범주와 박도현의 맹활약에 힘입어 화성시U-18팀과 충원고를 각각 6-1 제압하고 결승에 진출했다.

결승전 상대는 4강에서 부천U-18을 2-0으로 꺾고 결승에 진출한 천안제일고였다.

전북 U-18은 전반 6분 장시우의 선제골로 앞서갔다. 전반 19분에는 노연우가 돌파 중 상대 발에 걸려 얻은 페널티킥을 키커로 나선 김범주가 성공시키며 2-0을 만들었다.

최우수 감독상을 수상한 이광현 감독을 비롯해 최우수 코치상(전광환 코치), 최우수 선수상(노연우), 득점상(김범주), 공격상(노현준), 베스트 영플레이어상(한승민), 골키퍼상(노상연) 등 다수의 개인상까지 휩쓸었다.

전북 U-18은 2024년 제46회 문화체육관광부장관배에서 7전 전승으로 우승한 데 이어 이번 대회에서도 정상에 오르며 대회 최정상급 팀으로서의 전통과 저력을 다시 한 번 입증했다.

이광현 감독은 “선수들이 예선부터 결승까지 매 경기 집중력을 유지하며 준비한 내용을 경기장에서 보여줬다. 결승까지 오르는 과정과 우승은 선수들 스스로 증명한 결과”라며 “팀이 좋은 성적을 올릴 수 있도록 지원을 아끼지 않은 구단과 전주영생고 교직원 분들께 우승의 공을 돌리고 싶다”고 밝혔다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

