인스파이어, 신임 최고 카지노 운영 책임자에 ‘베테랑’ 스티븐 울스텐홈

인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 신임 최고 카지노 운영 책임자(Chief Casino Officer, 이하 CCO)에 스티븐 울스텐홈(Steven Wolstenholm)을 선임했다고 10일 밝혔다. 그는 30년 이상 경력의 업계 전문가다.

울스텐홈 신임 CCO는 북미와 아시아 지역에 걸쳐 카지노 및 복합 리조트(IR)의 개발과 운영, 거버넌스를 이끌어 온 카지노 업계 베테랑이다. 여러 대형 IR 프로젝트의 기획 단계부터 오프닝, 안정적인 운영에 이르는 전 과정을 성공적으로 진두지휘해 왔다.

울스텐홈은 인스파이어 합류 전, 베트남의 호이아나 리조트 앤 골프에서 사장 겸 최종 경영자(President & CEO)와 필리핀 오카다 마닐라의 사장(President)을 역임했다.

특히, 갤럭시 마카오의 최고 운영 책임자(Chief Operation Officer)로 재임했을 당시에는 조직 혁신을 통해 글로벌 금융 위기의 난관을 성공적으로 극복했다는 평가를 받은 바 있다. 미국 네바다주의 그랜드 시에라 리조트에 사장으로 부임한 지 2년 만에 영업 수익성을 대폭 향상시키며 탁월한 재무적 성과를 증명하기도 했다.

그는 카지노 산업에 대한 전략적 통찰력과 다양한 이해관계자 관계, 견고한 거버넌스 체계 구축 능력을 인정받고 있으며, 카지노를 비롯해 호텔, 마이스(MICE), 식음, 리테일 등 복합 리조트 전반의 호스피탈리티와 엔터테인먼트 요소들에 대한 폭넓은 식견과 역량을 발휘해 왔다.

앞으로 울스텐홈 CCO는 인스파이어의 전사적 카지노 전략과 운영 프로세스 고도화를 총괄하며 인스파이어 카지노의 중장기 성장 계획을 수립하고 실행해 나갈 예정이다. 또한, 다양한 시장에 걸친 경험과 글로벌 네트워크를 통해 다져온 선진적인 경영 전문성을 바탕으로 인스파이어가 시장의 신뢰를 강화하며 선도적인 카지노 복합 리조트로 도약하는 데 기여할 것으로 기대된다.

스티브 울스텐홈 CCO는 “성공적인 개장과 빠른 운영 안정화를 이루며 아시아 엔터테인먼트 리조트의 새로운 기준을 세우고 있는 인스파이어에 합류하게 돼 매우 기쁘다”며 “지난 30년 이상 여러 글로벌 복합 리조트에서 쌓아온 운영 노하우를 바탕으로 인스파이어의 우수한 인재들과 함께 아시아 최고의 카지노 복합 리조트를 만들어가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

고규범 인스파이어 CEO는 “울스텐홈 CCO는 카지노 전략 및 운영, 재무, 거버넌스 등 복합 리조트 운영에 깊은 통찰력을 갖춘 전문가”라며 “신임 CCO의 영입과 함께 인스파이어는 고객들에게 엔터테인먼트와 휴양이 결합된 최상의 ‘플레이케이션(Playcation)’ 경험을 제공하는 세계적인 복합 리조트로 성장을 가속화할 것”이라고 덧붙였다.

