홍명보호, 아프리카 강호 코트디부아르와의 올해 첫 A매치… 3월 런던서 격돌

홍명보호의 3월 평가전 마지막 한 자리가 코트디부아르로 정해졌다.

10일 대한축구협회(KFA)에 따르면 한국 축구대표팀은 오는 3월28일 오후 11시 영국 런던 인근에서 코트디부아르와 맞붙는다. 먼저 평가전 일정이 정해진 오스트리아와는 4월1일 오전 3시45분 오스트리아 빈에서 맞대결을 치른다.

코트디부아르는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 37위로 22위인 한국보다 15계단 낮다. 하지만 2026 북중미 월드컵 아프리카 예선에서 F조 1위로 본선에 진출할 정도로 막강한 전력을 갖췄다. 지난달 끝난 아프리카 네이션스컵에서는 8강에서 이집트에 패했지만 아마드 디알로(맨체스터 유나이티드), 에반 은디카(AS 로마), 얀 디오만데(RB 라이프치히) 등 유럽 빅리그 주전급 선수들이 대거 포진해 있다.

코트디부아르는 한국이 월드컵 조별리그 3차전에서 만나는 남아프리카공화국을 대비한 것이다. 아프리카 팀 특유의 폭발적인 스피드와 탄력적인 피지컬을 미리 경험해 본다는 점에서 중요한 일전이 될 전망이다.

역대 전적에서는 한국이 1승으로 앞서 있다. 2010년 3월 런던에서 열린 평가전에서 이동국과 곽태휘의 골로 2-0로 승리한 바 있다.

