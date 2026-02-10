[내야외야] 한화, 대한야구소프트볼협회와 업무협약

사진=한화이글스 제공

프로야구 한화와 대한야구소프트볼협회(KBSA)가 ‘고교 vs 대학 올스타전’ 정기 개최를 통한 아마추어 야구 활성화에 함께 힘쓰기로 약속했다.

한화는 10일 대전 한화생명 볼파크 내 프레스룸에서 KBSA와 업무협약을 맺고 지난 3년 간 성황리에 개최한 ‘고교 vs 대학 올스타전’을 정기 개최하기로 했다.

협약식에는 박종태 한화이글스 대표이사와 양해영 KBSA 회장이 참석했다. 이번 협약으로 한화이글스와 KBSA는 지금껏 이어온 ‘고교 vs 대학 올스타전’ 협업 체제를 공고히 하고 아마야구 발전을 위해 앞으로도 적극적으로 협력하기로 했다.

한화는 전면드래프트 제도가 시행됨에 따라 아마야구 지원이 상대적으로 위축된 가운데 연고지에 국한되지 않은 아마야구 지원 방안을 고민하다 KBSA의 전폭적인 지원 속에 ‘고교 vs 대학 올스타전’을 기획, 3년 연속 개최해오고 있다.

‘고교 vs 대학 올스타전’은 ‘Game of the Dream’이라는 슬로건에 걸맞게 아마야구의 발전과 고교·대학 선수 간 교류에 크게 기여하며 선수들에게 꿈과 희망의 무대를 선사했다는 평가를 받고 있다.

실제 지난 3년 간 참가 선수 133명 중 107명(80％)이 프로에 진출해 프로야구의 등용문 역할을 해내고 있으며, 대학 올스타 중 프로야구 육성선수 입단 사례가 늘어나는 등 대학 선수들을 조명하는 장으로서의 역할도 수행 중이다.

양해영 KBSA 회장은 “아마야구 활성화를 위해 진심 어린 지원을 아끼지 않는 한화 구단에 깊은 감사를 드린다”며 “이번 협약이 고교와 대학 선수들에게는 동기부여를, 한국 야구계에는 탄탄한 풀뿌리 인프라를 구축하는 선순환의 계기가 되길 바란다. 협회 차원에서도 대회가 성공적인 전통으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 다하겠다”고 말했다.

박종태 한화이글스 대표이사는 “한화가 KBO리그를 대표해 ‘고교 vs 대학 올스타전’이라는 뜻깊은 대회를 지속 개최할 수 있도록 도움을 주신 대한야구소프트볼협회에 감사드린다”며 “한화는 아마야구가 발전해 프로야구의 근간으로서 역할을 해나갈 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

