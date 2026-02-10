“에버랜드 포춘마켓에서 설 연휴에 떡국 먹고 윷놀이”

에버랜드가 설 연휴 기간 신년 행운과 전통놀이로 꽉 채워 고객들과 만난다.



먼저 연휴 동안 직원들은 정문에서 한복을 입고 고객을 맞이한다. 입장 후에는 에버랜드 캐릭터인 레니앤프렌즈가 병오년의 상징인 붉은 말을 타고 있는 포춘마켓 포토존을 만날 수 있다.

에버랜드가 설 연휴 기간 전통놀이와 이색 운세 체험 등 다양한 명절 프로그램을 선보인다. 한복을 입은 레니와 라라가 포춘마켓이 한창인 축제콘텐츠존에서 포토타임과 전통놀이 등 설날 이벤트를 소개하고 있다. 에버랜드 제공

2월 한달간 펼쳐지는 포춘마켓에서는 다양한 경험을 할 수 있다. 축제콘텐츠존에서는 신년을 맞아 사주·타로 전문가에게 무료로 운세 상담을 받을 수 있다. 이밖에 색다른 체험 콘텐츠로 신년 행운의 기운을 가득 받아갈 수 있다.



설빔을 입은 레니, 라라 캐릭터와 함께 하는 스페셜 한복 포토타임도 매일 2회 진행돼 ‘명절 인증샷’을 남기기 좋다.



인근 카니발 광장에서는 연휴 기간 매일 오전 11시부터 오후 4시30분까지 전통 놀이문화를 체험할 수 있는 민속놀이 체험존이 운영된다. 윷놀이, 투호놀이, 딱지치기, 비석치기, 제기차기 등 다양한 전통놀이를 남녀노소 누구나 자유롭게 즐길 수 있다.



설날을 맞아 한복 착용 방문객을 위한 특별 프로모션도 진행된다. 한복을 입고 현장 매표소를 방문하면 우대 가격으로 에버랜드를 이용할 수 있다. 사파리월드, 범퍼카, 챔피온쉽로데오에서 한복 차림 방문객에게 현금처럼 이용할 수 있는 솜 포인트를 받을 수 있는 ‘행운의 당근카드’를 증정한다.



또 외국인 방문객을 위한 설맞이 프로모션도 눈길을 끈다. 오는 22일까지 각국의 전통 의상을 입고 에버랜드를 방문한 외국인은 특별 우대 혜택을 받을 수 있다.



설날 분위기를 더하는 굿즈와 먹거리도 풍성하다. 포춘마켓에서 복주머니, 한복 판다 인형 등 복(福) 테마 상품을 구매하면 기념 코인을 증정한다. 이를 모아 랜덤 부적이나 배지 등 기념품으로 교환할 수 있다.



에버랜드 각 레스토랑에서는 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이 떡국, 짬뽕 떡국, 황태 떡만둣국 등 다양한 떡국 메뉴를 선보이며 명절 미식의 즐거움을 더한다.



동물들과 함께 하는 행운 이벤트도 마련됐다. 전문 주키퍼가 진행하는 애니멀톡 시간에 포춘쿠키를 선물하는 이색 이벤트가 진행된다. 설 연휴 기간 타이거밸리에서는 애니멀톡 참여 고객 중 선착순 2026명에게 한국호랑이 스페셜 배지를 증정한다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

