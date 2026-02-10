LG생활건강은 지난 6일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 협력회사 대표와 임직원 등 150여명이 참석한 가운데 ‘2026년 협력회사 파트너스 데이’를 개최했다고 밝혔다.

협력회사 파트너스 데이는 LG생활건강과 협력회사가 지난 1년간의 동반성장 활동을 점검하고 우수 사례를 공유하며 향후 지원 계획을 논의하는 자리다. 올해 행사에는 94개 협력회사가 참여해 협력회사 육성 방안과 동반성장 계획, 구매 전략 방향 등을 공유했다.

LG생활건강은 이날 안심품질·동반성장·재무 등 7개 영역 평가를 통해 상위 6개 협력회사를 시상하고, 3개년 연속 평가 순위가 상승한 협력회사 4곳에 대한 포상도 진행했다. 아울러 ESG 경영 실천 우수 협력회사 7곳을 선정해 사례를 공유하고 상장과 포상금을 수여했다.

LG생활건강 협력회사 총회 회장인 조기풍 국민피앤텍 대표는 “대내외 환경의 변동성이 커지는 요즘같은 시대일수록 기본과 신뢰의 중요성은 더욱 강조된다”며 “열린 소통으로 문제를 빠르게 공유하며 공정과 상생의 원칙으로 함께 움직인다면 어떤 파도도 넘을 수 있을 것”이라고 말했다.

최남수 LG생활건강 ESG/대외협력담당 상무는 “협력회사는 단순한 거래 상대가 아닌, 좋을 때는 함께 웃고 어려울 때는 같이 고민하는 상생의 동반자”라며 “앞으로도 서로를 응원하며 동반성장의 길을 함께 모색해 나갈 것”이라고 밝혔다.

