방치하면 근육 위축되는 회전근개파열… 관절내시경으로 조기 치료

어깨 통증은 일상생활 속에서 매우 흔하게 나타나는 이상 증세다. 그러나 어깨 통증 원인은 결코 단순하지 않다. 그중에서도 회전근개파열의 경우 오십견과 증상이 비슷한 어깨 질환으로 혼동하기 쉬운 만큼 정확한 진단이 필수다.

회전근개는 어깨와 팔을 연결하는 네 개의 근육과 힘줄로 구성된다. 즉, 극상근·극하근·소원근·견갑하근이 상완골에 부착돼 팔을 들고 돌리는 역할을 한다. 이 부위는 노화에 따른 퇴행성 변화로 서서히 약해지며 파열이 발생하는 경우가 많다.

팔을 들거나 손을 등 뒤로 보낼 때 통증이 심해지고 밤에 통증이 도드라지거나 어깨에서 마찰음이 느껴지기도 한다. 흥미롭게도 팔을 완전히 올리면 통증이 일시적으로 줄어드는 경우가 있어 오십견으로 오인되기도 한다.

두 질환의 감별은 임상에서 매우 중요하다. 오십견은 관절낭이 굳어 전반적인 운동 범위가 제한되는 반면 회전근개파열의 경우 특정 각도에서 통증 및 근력 저하가 뚜렷하게 나타난다. 진단은 신체검사와 함께 엑스레이, 초음파, MRI(자기공명영상) 등 영상검사를 종합해 이뤄진다. 특히 MRI는 파열의 위치와 크기, 근육 상태를 정밀하게 파악하는 데 유용하다.

치료는 파열의 정도에 따라 달라진다. 부분층 파열이라면 약물치료, 주사치료, 물리치료 등 비수술적 방법으로 충분히 호전을 기대할 수 있다. 다만 부분층 파열에서 6~12개월의 보존적 치료에도 증상이 지속되거나, 전층 파열인 경우 수술적 치료를 고려해야 한다. 이때 선택할 수 있는 대표적 치료 방법이 관절내시경을 이용한 회전근개 봉합술이다.

관절내시경 수술은 작은 절개를 통해 손상 부위를 직접 확인하며 끊어진 힘줄을 봉합하는 원리다. 진단과 치료를 동시에 진행할 수 있고 조직 손상이 적어 통증 및 회복 부담이 상대적으로 적다.

더불어 입원 기간이 짧고 수술 후 통증 완화와 운동 범위 회복이 빠르다는 장점도 갖췄다. 무엇보다 조기에 시행할수록 근육 위축을 막아 장기적인 기능 회복에 유리하다.

회전근개파열 치료의 마지막 퍼즐은 재활이다. 수술 여부와 관계없이 재활운동과 스트레칭은 필수적인데 약해진 근력을 단계적으로 강화해 관절의 안정성 및 움직임을 회복해야 한다. 재활을 치료의 연장선으로 보고 주도 면밀하게 관리하는 노력이 중요하다.

이영석 은평 성누가병원 원장(정형외과 전문의)은 “회전근개파열을 방치할수록 근육 위축과 변성이 진행돼 치료 난이도가 높아진다”며 “수술 전 정확한 진단부터 수술, 회복 과정까지 동일 의료진이 책임지는 시스템과 풍부한 수술 경험을 갖춘 의료진 선택이 중요하다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

