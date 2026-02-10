재즈 신예 니나파크, 로다이브와 만났다… 신곡 ‘시티라이트’ 발매

(주)패닉버튼은 소속 아티스트 로다이브(LODiVE)가 두 번째 싱글 ‘시티라이트(Citylight)’를 발매한다고 밝혔다.

이번 신곡은 밤의 끝과 아침의 시작이 교차하는 도시의 감성을 리듬 중심으로 풀어냈다. 로다이브는 싱어송라이터 밀레나(Milena)와 협업한 전작 ‘Sync X’로 첫 음악을 선보인 이후, 감각적인 사운드로 리스너들의 확실한 눈도장을 찍으며 성공적인 커리어를 시작했다. 이번 싱글 역시 보다 타이트한 그루브와 정교한 사운드 설계를 통해 로다이브만의 독보적인 음악적 세계를 확장했다.

특히 이번 싱글은 독보적인 음색으로 주목받는 재즈 신예 니나파크가 가창으로 참여해 곡의 깊이와 완성도를 더했다. 음원 발매와 동시에 워너뮤직 코리아 공식 유튜브 채널을 통해 공개되는 스튜디오 클립에는 니나파크의 라이브 퍼포먼스가 담길 예정이다.

이번 곡의 완성도를 위해 각 분야 실력파 뮤지션들이 힘을 보탰다. 보컬리스트 니나파크(NINAPARK)의 피처링을 필두로 건반 전용준, 기타 김승재, 베이스 브루스 강(Bruce Kang)이 세션으로 참여해 탄탄한 사운드 앙상블을 구축했다.

특히 보사노바 그루브와 하프-타임 필(Half-time feel)의 드럼 비트를 조화롭게 배치한 편곡이 돋보이며, 도시의 소음을 허밍과 멜로디로 전면에 내세워 청자가 곡의 여백을 자연스럽게 느낄 수 있도록 설계되었다.

로다이브는 이번 싱글의 프로듀싱과 드럼 연주, 아트워크 전반을 직접 총괄했다. 소속사 측은 “이번 신곡은 화자의 감정을 설명하기보다 리듬의 질감과 분위기를 전달하는 데 집중한 결과물”이라고 덧붙였다.

한편, 로다이브의 두 번째 싱글은 지난 8일 오후 6시 에 모든 음원 플랫폼에서 공개됐다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

