0.1초의 승부…경정 판도 가르는 ‘확정 검사·소개 항주’

0.1초 차이로 승패가 뒤바뀌는 경정, 단순한 전개 예측만으로는 결과를 가늠하기 어렵다. 모터 기록을 확인하는 배경이 여기에 있다. 가장 직관적으로 확인할 수 있는 지표, 바로 모터의 ‘확정 검사’와 ‘소개 항주’다.



확정 검사는 경주를 앞두고 선수들이 배정받은 모터와 보트를 점검하는 절차다. 경정은 보통 매주 수, 목요일에 경주가 열린다. 출전 선수들은 화요일 모터와 보트를 배정받고, 곧바로 지정 훈련에 나선다. 이후 경기가 열리는 경정장에서 1턴 마크를 선회하고 2턴 마크까지 이어지는 약 150m 직선 구간을 전속으로 활주한다. 이때 측정한 시속이 기록으로 남는다. 이어 경기 당일 경주 전에 진행되는 오전 훈련 기록도 순차적으로 업데이트 된다. 이 기록은 경정 홈페이지를 통해 공개된다.

미사경정장에서 한 선수가 턴마크를 향해 전력으로 질주하고 있다.

경정 관계자는 “확정 검사 기록의 흐름을 비교해서 살펴보면 모터 상태는 물론 선수의 적응도까지 가늠할 수 있다”며 “화요일 지정 훈련 대비 수치가 유지되거나 상승했다면 실전 경쟁력이 높다는 평가가 뒤따른다”고 설명했다.



소개 항주는 실전 직전 치르는 최종 점검 무대다. 출전 선수 6명이 동일한 150m 직선 구간을 전속으로 주행한 기록을 남긴다. 선수와 모터의 궁합, 그리고 당일 컨디션을 한눈에 확인할 수 있는 가장 직관적인 지표다.



통상 소개 항주 기록이 빠른 선수가 입상 확률도 높은 편이다. 그렇다고 단순 수치만으로 결과를 단정하기엔 이르다. 모터 특성에 맞춰 세팅과 전략이 달라지기 때문이다. 모터에 힘은 있지만 가속력이 살짝 만족스럽지 못한 경우, 선수들은 이를 보완하기 위해 스타트에 승부를 거는 등의 여러 전략을 염두에 둔다.



실제 지난 5일 열린 6회차 2경주에서는 1코스 전정환(11기, B1)이 소개 항주 기록 6.73으로 하위권에 머물렀지만, 0.08초의 빠른 스타트로 선두를 장악하며 흐름을 뒤집는 장면을 연출했다. 기록 이상의 변수가 존재한다는 사실을 보여준 대표 사례다.

미사경정장에서 선수들이 다음경주 출전을 위해 소개항주를 진행하고 있다.

변수도 있다. 바람이다. 2턴 마크에서 1턴 마크 방향으로 부는 등 바람은 주행 저항을 키워 기록을 늦추고, 맞바람은 오히려 기록을 끌어올리는 요인이 된다. 특히 선두에서 바람을 정면으로 받는 1번 코스의 체감 영향은 더욱 크다.



결국 소개 항주 기록은 단순한 속도 경쟁의 결과가 아니다. 모터 상태와 세팅, 스타트 전략, 바람 등 환경 변수까지 함께 읽어야 비로소 의미가 살아난다. 확정 검사에서 시작해 소개 항주까지 이어지는 기록의 흐름을 입체적으로 비교하는 것, 그것이 경정의 승부를 한발 먼저 읽어내는 가장 현실적인 방법이다.

권영준 기자 young0708@sportsworldi.com

