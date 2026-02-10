설 연휴에도 경륜·경정은 달린다

설 연휴에도 경륜·경정의 질주는 이어진다.



국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부는 설 연휴를 전후로 대상경륜과 무료입장 등 다양한 행사로 관람객을 맞이한다고 10일 밝혔다.



설 연휴의 시작은 대상경륜이 연다. 올해 첫 대상경륜인 ‘스피드온배 대상경륜’이 오는 13일부터 15일까지 개최된다. 시즌 초반 판도를 가늠할 무대로 정상급 선수들이 대거 출전해 치열한 승부를 펼칠 것으로 기대된다.



매주 수·목 열리는 경정은 18, 19일 정상 운영된다. 설 연휴 기간에도 휴장 없이 경주를 이어가며 관람객들에게 색다른 즐길거리를 제공할 예정이다. 이후 경륜은 20일부터 22일까지 다시 열리며, 같은 기간 경마는 휴장한다.



아울러 경륜경정총괄본부는 18일부터 22일까지 광명스피돔과 미사경정장, 전국 12개 장외지사 등 전 영업장에서 무료입장 행사를 진행한다. 경륜·경정 온라인 발매시스템 ‘스피드온’을 통해 방문하는 고객은 별도의 입장료 없이 이용할 수 있으며, 각 영업장별로 다양한 프로모션과 사은행사도 마련된다.



사은행사와 관련된 자세한 내용은 경륜 및 경정 홈페이지, 각 영업장을 통해 확인할 수 있다. 설 연휴 기간 경륜·경정이 선사할 색다른 레저 경험에 팬들의 관심이 모이고 있다.



경륜경정총괄본부 관계자는 “설 연휴 기간에도 경륜·경정을 일정 변동 없이 운영해 이용객 불편을 최소화하기로 했다”며 “항상 공정하고 안정적인 경주 운영을 통해 건전한 여가문화 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

