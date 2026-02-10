제시, 손바닥만 한 비키니도 당당… 휴양지 몸매 눈길

사진 = 제시 SNS 계정

가수 제시가 과감한 비키니 자태와 함께 변함없는 자신감 넘치는 매력을 드러냈다.

제시는 최근 자신의 SNS 계정에 “Life lately”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제시는 연두빛 비키니를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 욕실에서 촬영한 거울 셀카를 비롯해 욕조에 기대어 누운 모습, 야외 샤워 공간에서 물줄기를 맞으며 포즈를 취한 장면까지 담겼다. 자연스러운 일상 속 모습임에도 제시 특유의 당당한 분위기와 강렬한 존재감이 어우러지며 화보를 연상케 한다.

특히 군살 없는 탄탄한 바디라인과 볼륨감 있는 몸매, 시크한 표정과 카리스마 있는 눈빛이 어우러져 시선을 사로잡는다. 자연스러운 메이크업과 긴 생머리 스타일링 역시 섹시하면서도 고급스러운 분위기를 더했다.

한편, 제시는 지난해 11월 네 번째 EP ‘P.M.S.’를 발매하고 타이틀곡 ‘Girls Like Me(걸스 라이크 미)’를 선보였다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

