다이슨코리아, 공식 앰배서더 배우 박보검 신규 스틸컷 공개

다이슨코리아가 공식 앰배서더로 선정한 배우 박보검의 새로운 스틸컷을 공개했다고 10일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번에 공개된 스틸컷은 박보검 특유의 신뢰감 있는 이미지와 어우러져 다이슨의 엔지니어링 중심 브랜드 철학을 자연스럽게 전달한다.

스틸컷 속 박보검은 생활 공간을 연상시키는 배경 속 지난 1월 공개한 다이슨의 ‘스팟앤스크럽 Ai 로봇 청소기’와 함께하는 일상의 모습을 담아냈다. 이를 통해 다이슨 기술이 일상 속에 자연스럽게 스며드는 순간을 감각적으로 표현했다. 다이슨 ‘스팟앤스크럽 Ai 로봇 청소기’는 첨단 AI 기술로 젖은 액체나 마른 이물질을 스마트하게 식별하며 청소하고 물청소 시에는 찌든 때 제거를 위해 최대 15번 청소 과정을 반복하는 것이 특징이다.

앞서 다이슨코리아는 신뢰감 있고 대중과 자연스럽게 호흡하는 박보검의 이미지가 엔지니어링을 중심으로 한 다이슨의 기업 철학을 소비자들에게 효과적으로 전달할 수 있을 것으로 판단해 그를 공식 앰배서더로 발탁했다.

박보검은 향후 청소기, 공기청정기 등 가전부터 헤어기기까지 다이슨 제품군을 폭넓게 아우르는 앰배서더로 활동하며 다이슨 기술 혁신이 일상에 제공하는 가치를 전달할 계획이다.

