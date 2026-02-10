[SW시선] 부메랑 된 JTBC 독점 중계

JTBC 제공

초유의 ‘지상파 중계 없는 올림픽’이다. JTBC가 내건 동계올림픽 슬로건은 ‘짜릿하게 다채롭게 올림픽은 JTBC’지만 짜릿함은 줄었고 다채로움은 사라졌다.

JTBC는 지난 7일 개막해 오는 23일 막을 내리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 독점 중계하고 있다. 중계권을 확보한 JTBC가 지상파 3사(SBS·KBS·MBC)와 중계권 협상을 시도했으나 이견을 좁히지 못했다. 중계권 확보를 위해 JTBC가 들인 비용은 최소 5000억원 수준으로 알려졌다. 재판매를 통해 중계권료를 일부 회수하려던 계획은 무산됐다.

JTBC에겐 뼈 아픈 결과다. JTBC는 2023년 584억원의 대규모 영업적자를 기록하며 희망퇴직을 단행했다. 2024년 287억원의 적자를 딛고 2025년 흑자 전환에 성공했지만, 중계권 재판매 불발으로 부담이 가중됐다. 최근에는 론칭을 예고한 예능 프로그램의 제작이 중단되는 일도 있었다. 방송계 전반에 걸쳐 제작비에 대한 부담이 가중되고 있는 현실 속에서 예능·드라마 등 이렇다할 흥행작이 나오지 않아 상황이 더 심각하다.

개막식 시청률은 불과 1.8%에 그쳤다. JTBC 측은 동계올림픽 기간 동안 4개의 채널(JTBC·JTBC2·JTBC4·JTBC골프&스포츠)을 가동 중이다. 네이버가 운영하는 치지직으로 실시간 생중계 및 다시보기를 제공하고 있지만 지상파 3사가 총력을 기울이던 예년에 비하면 콘텐츠의 양이 턱없이 부족하다. 자체 유튜브 채널인 JTBC스포츠에 올라온 인터뷰나 현장 직캠조차 반응이 미미하다.

국제 경기가 펼쳐지면 생중계로 경기를 지켜 보고 감동의 순간을 여러 번 다시 찾아보곤 한다. 특별한 순간이나 재미있는 장면들은 온라인상에서 한 번 더 이슈가 되고, 재생산되는 콘텐츠를 톺아보며 즐기기 여념이 없었다. 그러나 이번 동계올림픽은 식다 못해 싸늘한 수준이다. “올림픽을 하는 줄도 몰랐다”는 이야기도 심심치 않게 들려온다. 지상파 3사에서도 올림픽에 관해 최소한의 언급뿐이다. JTBC가 타 방송사에 뉴스 보도용 영상을 최소 4분 이상 무상 제공하고 있지만 관련 소식은 짧게 소개만 되고 있다.

시청자는 태극마크를 달고 출전하는 선수들을 보며 뭉클한 감동을 느꼈다. 방송가에서는 실력과 끼로 겸비한 스타 플레이어의 탄생에 올림픽 특수가 이어진다. 메달리스트를 비롯해 각 종목에서 이슈가 된 선수들은 유명 토크쇼나 버라이어티 예능의 단골 게스트가 되는 수순이다. 그러나 선수의 하이라이트 영상조차 틀 수 없는 타 방송사가 예년과 같은 분위기를 이어갈지는 미지수다.

JTBC의 중계권 획득 당시 방송협회는 ‘보편적 무료 방송 수단을 통해 모든 국민이 시청할 수 있는 접근권이 보장되어야 한다’는 취지의 보편적 시청권 훼손을 비판한 바 있다. 김종철 방송미디어통신위원회 위원장은 10일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 진행된 방미통위 업무보고에서 “동계올림픽이라는 국민적 관심도가 높은 사안에 대해서 국민이 시청권이 아주 제한적으로 이뤄지고 있는 부분은 매우 유감”이라고 밝혔다. 현행법상으로는 방송사 간의 중계권 협상을 강제할 수 없다는 점을 짚으며 “법 개정을 준비하고 있다”고 부연했다.

이번 동계올림픽은 시작일 뿐이다. 당장 올해 열리는 북중미 월드컵부터 2032년 브리즈번 하계올림픽까지 JTBC가 독점 중계권을 따냈다. 중계권을 사 이익을 얻겠다는 자본주의 논리를 비난할 수는 없지만 스포츠 중계가 지닌 공공성은 분명 짚어볼 필요가 있다. 올림픽은 단순한 콘텐츠가 아니라 국민 다수가 같은 장면을 동시에 보고 같은 감정을 공유해온 사회적 이벤트였다. 지상파 3사가 경쟁적으로 중계하며 명장면을 재생산하고, 해설과 뉴스, 예능과 다큐로 확장하던 구조가 사라지자 올림픽은 ‘볼 사람만 보는 행사’로 축소됐다. 지난 며칠간의 독점 중계를 통해 JTBC가 시청률, 채널의 이미지, 국민의 시청할 권리까지 어느 하나 얻은 게 없다는 것만은 분명해 보인다.

