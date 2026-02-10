이이경 사생활 폭로자 A씨, 다시 입 열었다…“한국 경찰과 비대면 수사 협조”

배우 이이경. 사진 = 뉴시스

배우 이이경의 사생활 의혹을 제기한 독일인 A씨가 한국 경찰 수사에 협조하고 있다고 밝혔다.

A씨는 10일 자신의 SNS를 통해 “그동안 별도의 입장을 밝히지 않았던 이유는 한국 경찰 수사에 협조하고 있었기 때문”이라며 “한국 법과 절차는 다른 나라들과 달리, 제게 어떤 불이익으로 작용할 수 있을지에 대한 우려도 있었다. 그럼에도 이 사건이 사실이었음을 소명하기 위해 많은 고민 끝에 수사에 응하기로 결정했다”고 전했다.

이어 “제가 보유하고 있는 관련 증거를 모두 제출했”며 “한국에 직접 방문할 수 없는 상황을 고려해 담당 수사관과 비대면 방식으로 협조를 이어가고 있다. 수사는 한 달 이상 진행 중이며 상당한 시간이 소요되고 있다”고 설명했다.

A씨는 “비록 시간이 걸리더라도 끝까지 성실히 협조하며 결과를 기다릴 예정”이라며 “수사가 완료되면 해당 자료 당사자가 누구인지에 대해서도 수사기관을 통해 명확히 밝혀질 것이라 생각한다. 관련 통신 기록은 남아 있을 것이며, (이이경과 대화를 나눴던) 해당 계정들 역시 실제 사용된 계정이었기 때문이다. 시간이 걸리더라도 이 사건의 진실이 명확히 밝혀지기를 진심으로 바란다”고 밝혔다.

앞서 A씨는 지난해 10월 SNS를 통해 배우 이이경과 나눈 것이라고 주장하는 메시지를 공개했다. 이에 대해 이이경은 협박 및 허위사실 적시에 의한 명예훼손 혐의로 A씨를 고소했다.

이이경은 “실체도, 누군지도 모르는 독일인이라고 주장하는 사람이 수개월 전 회사에 협박 메일을 보냈던 것처럼 나타나고 사라지기를 반복했다”며 “루머에 대한 내 입장을 전달했고, 협박 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤다”고 밝힌 바 있다.

한편 이이경은 해당 논란 이후 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 하차했으며, KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ MC 발탁도 무산됐다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

