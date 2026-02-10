홀리데이즈, ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 7년 연속 수상

㈜더식스의 건강기능식품 전문 브랜드 홀리데이즈가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 콜라겐 부문을 수상했다. 홀리데이즈는 이번 수상으로 7년 연속 브랜드 경쟁력을 입증했다.

홀리데이즈 관계자는 “7년 연속 수상은 제품을 꾸준히 선택해 준 소비자들이 만든 결과”라며 “앞으로도 소비자 니즈에 맞춘 제품을 선보이고 신뢰받는 브랜드로 자리 잡겠다”고 전했다.

홀리데이즈는 2025년 9월 신제품 ‘피부보습 저분자 콜라겐 펩타이드’를 출시하며 콜라겐 라인업을 강화했다. 해당 제품은 피부 건강 기능성이 인정된 제품으로, 콜라겐 제조 특허 기술을 적용해 특유의 비린 향을 최소화하면서 제품력을 높게 평가받아 콜라겐 라인의 대표 제품으로 꼽히고 있다.

한편, 소비자들에게 받은 사랑을 보답하고자 ‘한국소비자만족지수 7년 연속 1위 기념 할인전’을 진행 중이다. 2월 10일부터 3월 8일까지 약 4주간 진행되며, 수상 부문인 콜라겐 제품은 최대 62%, 다가오는 봄 맞이 다이어트 제품 라인도 최대 67%까지 할인한다. 자세한 내용은 홀리데이즈 자사몰과 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.

