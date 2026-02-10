[코르티나 플래시] 한국 설상의 가능성 봤는데…“평행대회전을 지켜주세요”

사진=뉴시스

“우리의 미래이자, 어린 선수들의 꿈이 달린 일이다.”

더 이상 불모지가 아니다. 한국 설상이 깨어나고 있다. 핵심 종목 중 하나는 단연 스노보드 평행대회전이다. ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽’서 신고한 한국 선수단의 1호 메달이기도 하다. 베테랑 김상겸(37·하이원)이 깜짝 은메달을 품었다. 한국 설상 종목 사상 역대 두 번째로 올림픽 시상대에 오르는 순간이었다. 앞서 ‘배추보이’ 이상호(넥센윈가드)가 2018 평창 대회서 은메달을 획득한 바 있다. 세계무대서 조금씩 지평을 넓혀가고 있다는 평가다.

기쁨도 잠시. 미래가 불투명하다. 국제올림픽위원회(IOC)가 올림픽의 미래를 고심하며 정식 종목 전반을 새롭게 검토하고 있는 가운데 평행대회전이 퇴출될 수 있다는 의견이 대두됐다. 평행대회전은 스노보드를 타고 속도를 겨루는 알파인 종목 중 하나다. 스노보드 알파인 종목이 올림픽에 도입된 것은 1998년 나가노 대회 때부터다. 처음엔 각자 달려 기록으로 순위를 매겼으나 2002년 솔트레이크시티 대회부터 두 선수가 나란히 달리는 평행 종목이 개최됐다.

IOC가 평행대회전을 외면하는 가장 큰 이유는 더딘 세대교체다. 평행대회전은 토너먼트로 결선을 치른다. 성적이 좋은 선수가 먼저 코스를 선택해 단판 승부로 진행된다. 슬로프 손상 정도나 설질 변화 등 외부 변수에 빠르게 대응해야 한다. 상대 페이스에 휘말리지 않는 강철 심장 또한 필수다. 피지컬보다 경험과 노련미가 큰 영향을 미친다. “마흔이 전성기”라는 이야기가 나온다. 이번 대회 금메달리스트 벤야민 카를(오스트리아)도 1985년생으로, 만 41세다.

환경 변화도 하나의 원인으로 지목된다. 이상 기후로 겨울 기온이 예년보다 높아지면서 점점 더 적설량 확보가 어려워지고 있다. 인공 눈 제작 역시 아직까지는 한계가 있는 상황. IOC 연구에 따르면 2040년엔 10개국만이 동계올림픽 개최가 가능하다는 전망이 나오기도 했다. 동계올림픽 개최 시기를 현행 2월에서 1월로 앞당기는 방안을 논의하게 된 배경이다. 평행대회전은 설원에서 치러야 하는 만큼 슬로프 관리가 쉽지 않다. 불확실성이 크다는 주장이다.

선수들이 두 팔 벗고 나섰다. 곳곳에서 평행대회전을 올림픽 종목으로 유지해달라는 호소가 이어지고 있다. SNS 상에선 캠페인(#keepPGSolympic)도 활발하다. 김상겸, 이상호 등을 포함한 세계 각국 선수들이 참여하고 있다. 남녀 선수 고르게 참여할 수 있다는 점, 코스 구성이 단순해 환경 부담이 비교적 적다는 점, 직관적으로 경기를 관람할 수 있다는 점 등을 강조하고 있다. 김상겸은 “우리의 미래이자, 어린 선수들의 꿈이 걸린 일”이라고 힘주어 말했다.

