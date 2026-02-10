설 연휴, 부모와의 이야기를 기록하는 시간...“물건은 정리하고 이야기를 남겨야”

사진=토마토출판사

토마토출판사는 ‘갑작스러운 이별로 가족들이 떠맡을 당신의 잡동사니를 미리 정리하는 기술’이 출간했다고 10일 밝혔다.

설 연휴가 되면 온 가족이 한자리에 모이게 되지만, 정작 부모와 자녀가 서로의 삶을 깊이 들여다보는 대화는 줄어들고 있다. 예전에는 가족이 모두 모여 명절 음식을 즐기며 사는 이야기, 과거 이야기를 나누었다면, 요즘에는 스마트폰을 손에 쥔 채 각자의 화면에 집중하기 바쁘다.

식사 자리에서도 “더 먹어라”, “배불러요”, “설거지는 제가 할게요”처럼 일상적인 말에 그치는 경우가 많다. 그마저도 밥을 먹고 나면 “더 있다 가라”는 부모의 말에도 자녀들은 한시바삐 자리를 뜨곤 한다. 이에 대해 전문가들은 명절만이라도 부모의 이야기를 듣고 기록하는 시간이 필요하다고 조언한다.

이렇게 쌓인 ‘말의 공백’은 시간이 흐른 뒤 아쉬움으로 돌아오기 때문이다. 지난해 어머니를 떠나보낸 박모(53) 씨는 정리 중이던 유품 사이에서 작은 메모 하나를 발견했다. 반지 케이스 안에 적힌 두 줄짜리 글이었다. “1978년, 네 아버지가 첫 월급 타서 사준 것. 그때 우리 참 가난했는데, 이걸 내밀면서 쑥스러워하던 얼굴이 아직도 생생하다”는 단 두 줄이었다. 그는 “이야기를 들을 기회는 많았는데, 왜 한 번도 제대로 묻지 않았을까 하는 생각에 후회로 남았다”고 말했다.

유품정리 현장을 자주 접하는 전문가들 역시 비슷한 이야기를 전한다. 한 전문가는 “유족들이 가장 아쉬워하는 건 비싼 물건이 아니라, 그 물건에 얽힌 이야기를 듣지 못했다는 점”이라며 “정리가 끝난 뒤 가장 많이 나오는 말은 ‘그때 조금만 더 물어볼 걸’이라는 후회”라고 전했다.

최근에는 이러한 이유로 ‘가족 인터뷰’나 ‘부모 자서전’ 서비스에 대한 관심도 늘고 있다. 부모 자서전은 전문 작가가 부모를 인터뷰한 다음 한 권의 책으로 엮어주는 방식이다. 부모는 자신의 인생 스토리를 남김으로써 자신의 인생을 되돌아볼 수 있으며, 자녀의 경우 부모의 발자취를 기억할 수 있어 추억이 되어주고 있다.

이처럼 뜻하지 않게 가족들과 이별했을 때 그들이 떠맡을 부담을 미리 살아있을 때 덜어주고 대비하자는 ‘죽음의 정리’에 대한 개념들이 주목을 받고 있다. 이번에 출간된 화제의 도서 ‘갑작스러운 이별로 가족들이 떠맡을 당신의 잡동사니를 미리 정리하는 기술’(메시 콘도 저, 토마토출판사)도 정확하게 정면으로 그 문제를 다루고 있다.

이미 미국 아마존에서 1위 베스트셀러였던 이 책에서 저자인 메시 콘도는 이렇게 말한다 “내가 어릴 때 간직했던 소중한 인형이나 메모장, 누구에게도 들키고 싶지 않은 비밀 이야기는 가족들에게 당황스러움으로 남을 수 있다. 현실과 미래에 대해 다시 한번 조명해 보고 ‘내가 죽었을 때 내 가족들은?’ 어떨지 생각해 볼 필요가 있다”고 말한다.

물건을 비우는 행위도 중요하지만 살아 있을 때 자신의 이야기를 직접 남기는 것 또한 남은 가족에게 더 큰 의미가 될 수 있다.

전문가들은 올해 설 연휴에 단 하나의 실천을 제안한다. 부모님 댁 어딘가에 놓인 오래된 물건 하나를 집어 들고 “이건 언제 생긴 거예요?”라고 묻는 것이다. 대단한 질문이 아니어도 괜찮다. 그 물건을 매개로 시작된 대화는 자연스럽게 부모의 시간과 삶으로 이어진다.

값비싼 유산보다 오래 남는 것은 결국 함께 나눈 이야기다. 이번 설 연휴, 부모의 이야기를 듣고 남기는 시간이 가장 따뜻한 명절 선물이 될 수 있다는 메시지가 조용히 공감을 얻고 있다.

