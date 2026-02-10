홍범석과 함께하는 ‘Let’s BSN 하이록스 클래스’ 참가자 모집

하이록스 챔피언 홍범석. 사진=BSN

글로벌 스포츠 뉴트리션 브랜드 BSN이 브랜드 모델이자 하이록스 챔피언 홍범석과 함께하는 ‘Let’s BSN 6주 하이록스 클래스’ 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 클래스는 하이록스 참가 경험이 풍부한 홍범석과 코치진에게 직접 트레이닝 받으며 BSN의 대표적인 제품 ‘노익스플로드’부스터와 ‘신타6’ 단백질 보충제까지 체험해 볼 수 있는 실전형 하이록스 준비 클래스이다.

클래스가 진행되는 장소는 홍범석이 직접 운영하는 네드짐(NED GYM) 청담 본점이다. 이곳은 하이록스 대회 규격과 동일한 슬레드 5개 레인을 보유하고 있어 참가자들은 실전과 가장 유사한 환경에서 챔피언의 노하우를 습득할 수 있다.

수강 혜택 또한 파격적이다. 참가자 전원에게는 30만 원 상당의 ‘Let’s BSN 키트’가 웰컴 기프트로 증정된다. 키트는 ▲신타6 단백질 보충제 ▲노익스플로드 프리워크아웃 부스터 ▲BSN 티셔츠 ▲쉐이커 ▲스포츠 양말 ▲헤어밴드 ▲BSN공식몰 할인쿠폰 등 훈련에 최적화된 제품과 굿즈로 구성됐다.

특히 이번 클래스에 제공되는 ‘노익스플로드(N.O.-XPLODE)’는 한국 소비자의 니즈에 맞춰 성분 배합을 최적화하고 인공 색소를 첨가하지 않은 리뉴얼 제품이다. 참가자들은 운동 전, 에너지·파워·펌프 3대 요소를 동시에 부스팅해주는 노익스플로드를 섭취하고 훈련 후에는 ‘국민 보충제’로 잘 알려진 ‘신타6(SYNTHA 6)’로 단백질을 보충하는 BSN만의 체계적인 루틴을 6주간 직접 경험할 수 있다.

BSN 관계자는 “최근 하이록스에 대한 관심이 급증함에 따라 체계적이고 전문적인 교육을 원하는 피트니스 유저들을 위해 이번 클래스를 기획했다”며 “하이록스는 강인한 체력만큼이나 전략적인 영양 섭취가 중요한 종목인 만큼 BSN 제품과 함께하는 6주간의 루틴을 통해 자신의 한계를 넘어서는 성장을 경험해보길 바란다”고 전했다.

한편, 이번 ‘Let’s BSN 하이록스 클래스’의 모집 기간은 2월 9일부터 22일까지다. BSN 공식몰을 통해 자세한 일정과 커리큘럼 확인 및 신청이 가능하며 공식몰 내 제품 구매 이력이 있는 신청자는 선정 확률이 높아진다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]