임영웅 ‘서울콘’ 안방서 본다…설 연휴 귀호강 예약

가수 임영웅의 서울 콘서트를 안방 1열에서 다시 만난다.

오는 13일 오후 7시부터 티빙(TVING)을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 서울 공연을 담은 VOD가 독점 공개된다. 다가오는 설 연휴에도 가족들과 함께 즐길 수 있는 콘텐츠다.

VOD는 지난 2025년 11월 30일 KSPO DOME에서 열린 ‘IM HERO’ 서울 콘서트의 감동을 그대로 옮겨왔다. 당시 임영웅은 ‘Wonderful Life’로 웅장한 오프닝을 열었고, 히트곡들부터 정규 2집에 수록된 곡들까지 다채로운 셋리스트로 관객들을 사로잡은 바 있다.

역대급 무대 연출과 함께 곡에 따라 색상이 달라지는 공식 응원봉 맵핑으로 노래와 무대의 맛도 더했고, 오직 콘서트에서만 확인할 수 있는 임영웅의 깊은 감성과 매력의 향연을 보여줬다 .

이번 VOD에는 다각도의 카메라 워크와 생생한 음향이 담겨 현장을 찾았던 관객에게는 그때의 감동과 여운을, 시청자들에겐 마치 공연장 한가운데 있는 듯한 강한 몰입감을 선사할 예정이다.

한편, 전국투어를 마친 임영웅은 오는 9월 고양종합운동장 주경기장에서 ‘2026 IM HERO CONCERT : THE STADIUM 2’를 개최한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

