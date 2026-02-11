충무로 대표 감독·K-콘텐츠 기업 가세…급부상한 숏폼 드라마, ‘35조 시장’ 넘본다

사진 설명=숏폼 드라마 시장이 K-콘텐츠의 새 먹거리로 급부상했다. 급성장하는 시장 규모와 더불어 유명 감독, 배우 등 업계 핵심 인재들의 잇따라 합류하면서 시장은 앞으로도 더욱 활발해질 전망이다. 사진은 kt 스튜디오지니 숏폼드라마 '자만추 클럽하우스'(좌), '청소부의 두 번째 결혼'(우) 포스터



짧지만 강렬한 숏폼 드라마가 영상 콘텐츠 시장의 주류로 떠올랐다. 불과 몇 년 전까지만 해도 마이너한 포맷으로 여겨졌던 짧은 영상 시장에 국내를 대표하는 K-콘텐츠 업계가 뛰어들면서 숏폼 영역이 새로운 전장으로 자리 잡는 모습이다.



KT는 지난해부터 숏폼 콘텐츠 시장 진출을 본격화하며 새로운 확장 전략을 발굴했다. 산하 미디어 제작사인 kt 스튜디오지니를 숏폼 전문 스튜디오로 포지셔닝해 AI 기반 숏폼 제작 인프라를 구축한다는 방침을 내세웠다. 숏폼 드라마 극본 공모전을 개최하며 원천 IP 발굴과 글로벌 유통 파이프라인 구축에도 나섰다. 이상한 변호사 우영우·신병·금쪽같은 내 스타·착한여자 부세미 등 롱폼 드라마 시장에서 성과를 거둔 것을 토대로 숏폼을 미래형 콘텐츠로 삼아 경쟁력 강화에 속도를 내겠다는 셈이다.

올해 드디어 첫 선을 보인 숏폼 공개작은 기대 이상의 성적을 내고 있다. 10일 kt 스튜디오지니에 따르면 지난달 공개한 숏폼 드라마 ‘청소부의 두 번째 결혼’과 ‘자만추 클럽하우스’가 공개 직후 글로벌 숏폼 드라마 양대 플랫폼인 드라마박스와 릴숏에서 각각 인기 순위 1위를 기록했다.

롱폼 드라마 제작을 통해 축적한 기획력과 서사 역량이 숏폼 콘텐츠에서도 유효하다는 점을 보여준 사례로 kt 스튜디오지니가 추진해 온 숏폼 스튜디오 모델이 본격적으로 성과를 내기 시작했다는 평가다.

오기제 kt 스튜디오지니 콘텐츠사업본부 상무는 “북미와 동남아를 중심으로 한국 특유의 프리미엄 숏폼에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있으며 숏폼은 스낵 컬처를 넘어 일상의 메인 콘텐츠로 자리 잡을 것”이라며 “글로벌 메가 IP 리메이크와 풀 AI 숏폼 제작을 통해 K-숏폼의 글로벌 스탠다드를 새롭게 정의해 나가겠다”고 밝혔다.



국내 3대 영화 배급사 쇼박스는 최근 국내외 숏폼 드라마 시장 진출을 선언했다. 지난달 첫 숏폼 드라마 ‘브라이덜샤워: 사라진 신부’와 ‘망돌이 된 최애가 귀신 붙어 찾아왔다!’ 제작 소식을 알리며 국내는 물론 글로벌 시장 공략에 나설 계획이라고 발표했다.

'브라이덜 샤워: 사라진 신부'

두 편의 숏폼 드라마 제작을 계기로 영화·드라마 분야에서 쌓아온 기획 및 제작 노하우를 바탕으로 참신한 소재의 숏폼 콘텐츠를 지속적으로 선보인다는 계획이다. 최근에는 글로벌 숏폼 드라마 플랫폼 드라마박스·비글루와 콘텐츠 공급을 위한 업무협약(MOU)을 체결하며 글로벌 유통 기반도 마련했다. 쇼박스 측은 “차후 국내는 물론 글로벌 숏폼 드라마 시장도 적극 공략할 계획”이라고 밝혔다.

웹툰·웹소설 플랫폼 레진코믹스, 봄툰 등을 운영하는 키다리스튜디오의 자회사 레진엔터테인먼트는 최근 숏폼 드라마 전문 플랫폼 레진스낵을 론칭했다. 업계에서 큰 영향력을 보유한 인재들이 잇따라 숏폼 시장에 합류해 주목 받았다.

플랫폼 론칭과 함께 공개된 드라마 ‘애 아빠는 남사친’은 영화 ‘극한직업’, 드라마 ‘멜로가 체질’(JTBC)의 이병헌 감독이 직접 각본과 연출을 맡은 작품이다. 이병헌 감독 전작들에서 인상적인 연기를 선보였던 감초 배우들이 합류했으며 음악감독은 래퍼 겸 프로듀서 그레이가 참여해 작품의 밀도를 더했다.

영화 ‘왕의 남자’·‘사도’·‘동주’ 등을 연출한 충무로 거장 이준익 감독은 드라마 아버지의 집밥을 통해 생애 첫 숏폼 연출에 도전한다. 동명의 웹툰이 원작으로 하며 키다리스튜디오 제안으로 성사된 것으로 알려졌다.

이른바 스타 배우들도 숏폼 시장에 대거 진출하고 있다. 신인 배우로만 캐스팅이 채워졌던 과거와는 다른 분위기다. 이준익 감독 작품에는 이미 여러 번 호흡을 맞춘 바 있는 정진영·이정은·변요한 등 베테랑 배우들이 출연을 논의 중이다. 이 외에도 박한별·이동건·박하선·김향기 등 연기 내공을 갖춘 배우들이 잇따라 숏폼 드라마 출연에 나선 바 있다. 또 인기 아이돌 그룹 NCT 제노와 재민이 출연한 와인드업도 공개 이틀 만에 조회수 300만 회를 돌파하는 등 흥행을 이끌고 있다.



글로벌 시장조사업체 미디어파트너스아시아에 따르면 숏폼 드라마 시장 매출은 2023년 50억 달러(약 6조8000억원)에서 2030년까지 260억 달러(약 35조원) 규모로 성장할 것으로 전망된다. 중국이 시장을 주도하고 있지만 한국을 비롯한 미국·일본·동남아시아 등에서도 확장이 본격화되고 있다. 카카오벤처스 자체 추산에 따르면 국내 숏폼 드라마 시장 규모 역시 2024년 기준 약 6500억원대로 추산된다.

급성장하고 있는 시장 규모와 업계 핵심 인재들의 합류는 숏폼이 주류 콘텐츠로 부상했다는 것을 보여준다. 무엇보다 롱폼에 비해 비용이 적게 들고 제작 기간도 짧아 부담이 적다. 플랫폼과 제작사, 창작자들의 참여가 계속 확대되면서 숏폼은 K-콘텐츠의 새로운 성장 축으로서 영향력을 한층 키워갈 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

