李 대통령, 한국 2번째 메달·빅에어 최초 '여고생 보더' 유승은에게…“설상 종목의 기적, 새 이정표 세워”

사진=뉴시스

“한국 설상의 기적이다.”

이재명 대통령은 10일 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 딴 유승은에게 축하를 전했다. 그는 SNS를 통해 “대한민국 국가대표 선수단의 두 번째 메달이 또다시 설상 종목에서 탄생했다”며 “연이틀 이어진 대한민국 설상 종목의 기적”이라고 축하했다.

이 대통령은 "불과 열여덟의 나이로 첫 도전에 나선 올림픽 무대에서 거둔 동메달은 대한민국 스노보드 역사에 새로운 이정표를 세웠다"며 "스노보드 빅에어와 같이 위험 부담이 큰 종목에서 유 선수가 보여준 담대한 도전 정신과 흔들림 없는 집중력은 국민 모두에게 경이로움과 큰 감동을 안겨줬다. 참으로 자랑스럽다"고 전했다.

사진=AP/뉴시스

부상을 딛고 일어난 여고생의 감동 스토리에 박수를 보냈다. 유승은은 지난 1년 사이 다치고 또 다쳤다. 발목 복사뼈 골절, 팔꿈치 탈골, 손목 골절 등 부상이 이어졌다. 그럼에도 포기하지 않았다. 이 대통령은 "다시 눈 위로 돌아오기 위해 재활에 매진하며 긴 회복의 시간을 견뎌낸 끝에 이뤄낸 오늘의 성과이기에 더욱 뜻깊다"고 했다.

응원은 계속된다. 이 대통령은 "앞으로 더 높이 도약하며 대한민국 스포츠의 새 역사를 써 내려가 주시길 기대한다"며 "유승은 선수가 걸어갈 모든 여정을 힘껏 응원하겠다"고 덧붙였다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

