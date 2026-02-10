[최정아의 연예It수다] ‘운명전쟁49’, 박나래 사태로 보는 ‘사전 예능 딜레마’

사전제작 예능은 위기 대응의 선택지가 좁다. 출연자 한 명을 빼면 게임 룰·관계선·미션 결과까지 도미노처럼 흔들리는 포맷일수록 더 그렇다.

9일 디즈니+ 오리지널 예능 운명전쟁49의 포스터와 예고편이 공개되며 신들린 서바이벌의 본격적인 서막을 알렸다. 49인의 타로·무속·사주·관상 전문가들이 모여 여러 미션을 통해 자신의 운명을 시험하는 이 예능은 전현무·박나래·박하선·신동·강지영이 MC로 함께한다.

11일 공개다. 현재 프로그램의 내용보다 MC 박나래의 출연 분량에 관심이 모이고 있다. 제작진은 “(편집 여부에 대해서는) 구체적으로 답변드리기 어렵다”며 “서바이벌이 핵심인 예능으로 박나래는 패널 중 한 명일 뿐”이라고 말을 아꼈다.

왜 제작진은 편집 삭제 대신 ‘그대로 공개’를 고민할 수밖에 없을까. 제작 공정을 따라가 보면 답이 보인다.

디즈니+ '운명전쟁49' 예고영상 캡쳐

사전제작 예능은 촬영이 끝나면 처음부터 끝까지 이야기가 완성된 상태다. 특히 서바이벌 포맷은 MC의 진행 멘트 하나하나가 참가자의 반응·미션 전개·결과 발표와 맞물린다.

박나래가 MC 5명 중 한 명이라는 점은 오히려 편집을 더 어렵게 만든다. MC 한 명을 지우면 남은 4명의 대화 흐름이 부자연스러워지기 때문이다. “나래야, 이거 어떻게 생각해?” 같은 질문, 5명이 돌아가며 코멘트하는 장면, MC간 케미를 보여주는 리액션 컷에서 구멍이 난다.

후반 작업 단계별로 보면 문제는 더 복잡하다. 편집 단계에서 박나래 분량을 삭제하면 MC 5명의 합을 전제로 짠 러닝타임이 무너진다. 빈 시간을 채우려면 참가자 비하인드나 추가 자막으로 때워야 하는데 이미 짜인 이야기의 흐름이 끊긴다.

CG와 자막 단계도 만만치 않다. MC 이름표·자막 위치·화면 분할 구도가 5인 기준으로 디자인됐다면 전체를 재작업해야 한다. MC의 멘트 타이밍에 맞춰 들어간 BGM, 웃음 포인트의 사운드 효과도 재조정 대상이다.

만약 박나래 없이 프로그램을 다시 찍는다면 어떨까. 일단 전제부터 불가능하다. 서바이벌이란 특성상 우승자가 바뀔 확률이 높다. 여기에 49명의 참가자를 재소집하고, MC 4명의 스케줄을 다시 맞추고, 장소를 재대여하는 비용만 수억 원대다. 스태프 인건비, 장비 대여료도 추가된다.

더 큰 문제는 시간이다. 디즈니+는 지난해 말 일명 ‘박나래 주사이모 논란’이 일어나기 전 이미 공개 일정을 잡았을 가능성이 크다. 글로벌 OTT는 분기별 콘텐츠 라인업을 미리 편성하기 때문에 한 작품이 밀리면 전체 스케줄이 도미노처럼 흔들린다. 재촬영에 2~3개월이 소요된다면, 그 사이 광고주 및 플랫폼과의 계약 위반, 출연자들의 다른 스케줄 충돌까지 감수해야 한다.

뉴시스

박나래의 경우 법적 처벌이 확정된 상태가 아니다. 논란의 성격도 ‘방송 출연이 부적절한가’를 판단하기 애매한 영역이다. 제작사가 계약 해지를 밀어붙이면 오히려 역소송을 당할 수 있다.

사전제작 예능은 완성도를 높이지만 위기 대응 유연성을 잃는다. 운명전쟁49의 선택이 어떤 결과를 낳을지, 그리고 그것이 업계에 어떤 선례를 남길지 주목된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

