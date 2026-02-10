사진=뉴시스

“스포츠 발전을 위해서 젊은이에게 쉽게 다가가고 사랑받도록 하는 게 내가 하고 싶은 일이다.”

한국인 중 역대 두 번째로 번째로 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원에 선출된 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장 겸 IOC 위원이 주먹을 꽉 쥐며 포부를 드러냈다.

김재열 회장은 지난 9일 이탈리아 밀라노의 호텔 NH 밀라노 콩그레스 센터에 마련된 ISU의 '홈 오브 스케이팅'에서 취재진과 만나 "IOC 집행위원에 선출돼 영광이다. 이 자리까지 올 수 있었던 것은 국제 스포츠계에서 우리나라 위상이 높아졌다는 것"이라며 "선배들이 노력하시고, 국제 스포츠계에서 증명하셔서 제가 여기까지 올 수 있었다고 생각한다. 책임감도 느낀다"고 전했다.

한국인이 IOC 집행위원으로 활동하는 것은 고(故) 김운용 전 IOC 부위원장에 이어 두 번째다. 김회장은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막을 이틀 앞둔 지난 4일 이탈리아 밀라노에서 열린 제145차 IOC 총회 집행위원 선거에서 유효표 100표 중 찬성 84표, 반대 10표, 기권 6표를 받아 선출됐다. 임기는 4년이며, 임기가 끝난 뒤 연임할 수 있다.

집행위원회는 IOC 위원장과 부위원장 4명, 위원 10명으로 구성된다. IOC의 최고 의사결정 기구다. 김 위원은 집행위원 당선으로 국제 스포츠계의 핵심 인사로 우뚝 섰다. 올림픽 개최지 선정 등에도 관여하는 집행위원으로 선출되면서 전북의 2036년 하계올림픽 유치에 탄력받을 것이라는 기대가 있다.

김 위원은 "아직 올림픽 개최국 선정 방식을 두고 논의 중이다. 최종 결정이 되면 다음부터는 생각을 해봐야 할 것 같다"고 유보적인 입장을 드러내면서도 "한국은 동계, 하계, 동계청소년올림픽까지 세 차례 올림픽을 개최했는데 성공적이었다. 올림픽뿐 아니라 세계선수권대회, 월드컵 대회를 하면 만족도가 높다. 그만큼 신뢰가 쌓인 상태"라고 전했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]