한식문화 세계로 알린다…‘문체부 제작’ 설 특집 ‘밥상의 발견’ 10일 첫 방송

문화체육관광부가 제작한 한식문화 3부작 다큐멘터리 밥상의 발견이 3주간 안방극장에 공개된다.

문체부는 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 한국의 멋 콘텐츠 사업의 첫 번째 결과물로 밥상의 발견을 제작했다고 10일 밝혔다. 설 특집 프로그램으로 마련돼 이날 첫 방송을 시작으로 24일까지 매주 화요일 MBC에서 방송할 예정이다.

한국의 멋 콘텐츠는 우리 전통문화의 가치와 의미를 국내외에 널리 알리고자 매년 전통문화 주제를 선정해 방송 영상 콘텐츠로 제작·송출하는 사업이다. 올해는 전 세계적인 한식에 대한 관심을 반영해 한식문화를 주제로 선정했다. 이번 콘텐츠는 조리법과 재료 소개를 넘어 밥상에 담긴 정성과 지혜, 음식을 대하는 선조의 철학을 심도 있게 조명하며 한식문화 전반으로 이야기 범주를 넓혔다.

배우 장근석이 진행하고 사찰음식 명장 선재스님과 윤남노·파브리·데이비드 리 등 요리 고수들이 등장해 깊이 있는 이야기를 전달한다. 빌리 츠키, 우주소녀 다영 등 활발하게 활동하고 있는 K-팝 가수들도 출연해 요리 고수들이 놀랄 만한 요리 솜씨를 선보인다. 곽재식 교수, 김용호 옹기장 등 여러 분야의 전문가도 참여해 다양한 시선에서 한식문화를 탐구하며 흥미로운 이야기를 풀어낸다.

각 회차를 통해 우리가 지금까지 알아 왔던 장·사찰 음식·제철 해산물이 요리사의 손에서 재해석돼 따라 하고 싶고, 먹어보고 싶은 밥상으로 탄생한다. 1부에서는 시간과 정성을 더한 한국의 독창적인 장 문화를 소개했다. 오는 17일 방영하는 2부에서는 몸에 나쁜 것들을 빼내고 자연과의 조화를 추구하는 한국 사찰음식 문화를 알린다. 24일 방송 예정인 3부는 신선한 수산물을 활용한 낭비 없는 자연주의 밥상 한식의 정수를 소개한다.

더욱 많은 시청자가 한식문화의 멋을 즐길 수 있도록 국내외 다양한 플랫폼을 통해 프로그램을 송출한다. 국내에서는 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브에서 다시 볼 수 있으며 해외에서는 엠비시 아메리카(MBC America)·다이렉 티브이(Direc TV)·아리랑티브이(TV)·코코와(KOCOWA) 등 여러 채널을 통해 한식문화의 가치와 매력을 전 세계 시청자에게 선보일 계획이다.

이정미 문체부 문화정책관은 “전통과 현대를 아우르는 흥미로운 이야기로 한식문화의 긍정적 가치를 전 세계에 알리고자 한다”며 “이번 프로그램을 계기로 한식에 관심을 가진 외국인들이 한국 전통문화 전반으로 관심을 확장할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]