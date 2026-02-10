한불 140년 동행, 문화교류로 이어간다…프랑스서 대규모 한국문화 축제

프랑스 파리 주프랑스한국문화원에서 열린 현대미술×디지털 아트 특별전

문화체육관광부는 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념해 문화교류 행사를 개최한다고 10일 밝혔다.

창의·기회·연대라는 공식 표어 아래 한국 문화의 과거와 현재, 미래를 조망하는 다채로운 문화 행사를 통해 양국의 깊은 우정을 확인하고 문화 분야 미래 협력의 든든한 토대를 마련한다.

시각예술 분야에서는 한국 대표 작가들의 전시를 프랑스 주요 문화예술 기관에서 개최한다. 지난해 10월부터 한국의 색을 주제로 주프랑스한국문화원에서 개최하고 있는 현대미술×디지털 아트 특별전을 시작으로 오는 4∼6월 이와 연계한 강이연 미디어아티스트의 특별전과 젊은 예술인들의 단체전을 피민코재단에서 선보인다.

파리 국립기메동양박물관에서는 ▲한국미의 비밀: 조선에서 K-뷰티까지 ▲신라, 황금과 신성함 ▲지식의 환상: 한국화의 트롱프뢰유 비밀 예술 특별전을 3월부터 연이어 개최해 한국문화를 집중 조명한다.

공연 분야의 교류도 기대를 모은다. 오는 5월 유럽 박물관의 밤을 계기로 파리시립현대미술관 등 파리 시내 주요 박물관과 미술관에서 각종 공연을 펼친다. 7월에는 세계적인 공연예술 축제인 아비뇽 축제에서 한국어를 공식 초청 언어로 선정함에 따라 연극과 무용 등 우리나라 우수 작품들을 소개하고 문학, 한식 등 다채로운 부대 행사를 개최한다. 10월 파리 샤틀레 극장에서 양국 대표 비보이팀이 경연을 통해 실력을 겨루고 현지 관객들의 마음을 사로잡을 예정이다.

콘텐츠 분야의 교류도 활발하다. 한국은 3월 프랑스 국제방송영상마켓 주빈국으로 참가하고 5월에는 칸 필름마켓에서 한국영화종합홍보관을 운영하는 등 프랑스에서 K-콘텐츠의 위상을 높인다. 이외에도 ▲파리패션위크 계기 컨셉코리아 ▲한국관광 기업 간 거래(B2B) 행사 ▲한불 출판 문화교류 프로그램 등 다양한 사업이 예정됐다.

문체부 정책 담당자는 “한불 수교 140주년을 맞이해 열리는 다양한 문화 행사는 양국 국민이 서로의 문화를 깊이 이해하고 우정을 다지는 소중한 기회가 될 것”이라며 “K-컬처의 매력을 프랑스에 널리 알리는 한편 양국의 문화예술 교류가 한 단계 더 도약하는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

