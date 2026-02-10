이민정 울고 백지영 경악…‘1등들’ 모인 끝장전

MBC 오디션 끝장전 ‘1등들’이 그 어디서도 본 적 없는 가혹하고 치열한 경연 방식을 예고해 화제다.

15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 ‘1등들’은 대한민국을 뒤흔든 역대 음악 오디션의 최종 우승자들이 모여 진정한 왕좌를 가리는 오디션 끝장전이다. 배우 이민정과 붐이 MC로 호흡을 맞추는 가운데, 프로그램의 핵심인 파격적인 경연 룰이 공개되며 긴장감을 고조시키고 있다.

‘1등들’의 가장 독보적인 특징은 스튜디오 구성이다. 무대는 가창자가 다른 1등 가수들과 정면으로 마주하는 구조로 설계됐다. 노래를 마친 참가자는 무대 앞에 마련된 자신의 자리에 앉아, 이후 경쟁자들의 무대를 지켜보게 된다. 다음 참가자는 방금 무대를 마친 라이벌들의 시선을 온몸으로 받으며 가창을 이어가야 한다. 경쟁자들 앞에서 자신의 기량을 증명해야 하는 그 어디에서도 볼 수 없었던 경연 방식은 베테랑 1등 가수들조차 마이크를 잡은 손을 떨게 만들 만큼 가혹했다는 후문이다

여기에 한 명의 무대가 끝날 때마다 실시간으로 점수와 순위가 공개되는 시스템은 현장의 열기를 최고조로 끌어올린다. 1위 자리를 뺏고 뺏기는 잔혹한 레이스 속에서, 자신의 순위가 실시간으로 변동되는 과정을 지켜봐야 하는 가수들의 리얼한 표정은 보는 이들마저 숨죽이게 만들며 긴장감을 자아냈다.

경연 시스템 또한 기존 오디션의 틀을 완전히 깨부쉈다. ‘1등들’은 절대적인 권위를 가진 심사위원 대신, 현장을 찾은 청중평가단의 투표로만 승자가 결정되는 ‘심사위원 없는 경연’을 지향한다. 백지영, 허성태, 박지현, 김채원(르세라핌), 김용준 등 화려한 라인업의 패널진 역시 일반 청중과 똑같이 ‘1인 1표’만을 행사할 수 있어, 오직 관객의 마음을 움직이는 자만이 살아남는 냉정한 승부가 펼쳐지는 것.

앞서 공개된 예고편에서는 ‘1등들’만의 가혹한 경연 방식이 일부 베일을 벗으며 시선을 사로잡았다. 다수의 오디션 프로그램에 심사위원으로 참여했던 백지영이 경악하고, 오디션 프로그램 마니아 MC 이민정이 눈물을 흘리는 모습은 현장의 긴장감을 고스란히 전달하며 기대를 더했다. ‘1등들’ 참가자는 물론 MC와 패널들 또한 뒤흔든 이 경연 방식이 어떤 역대급 무대와 반전의 결과물을 탄생시킬지 호기심이 더해진다.

이와 관련 김명진 PD는 “이미 실력이 검증된 ‘1등’들이 한자리에 모인 만큼, 그들의 명성에 걸맞은 가장 치열하면서도 품격 있는 진검승부의 장을 만들고 싶었다”며 “우승자라는 화려한 타이틀을 잠시 내려놓고, 오직 목소리 하나로 진심을 다해 다시 무대에 선 이들의 뜨거운 열정과 사투를 지켜봐 달라”고 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

