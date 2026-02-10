블랙핑크 입은 그 브랜드…홀리넘버세븐, 지속가능한 패션으로 ‘글로벌’ 주목

지속가능 패션 메시지를 바탕으로 꾸준한 행보를 이어온 홀리넘버세븐(HOLYNUMBER7, 대표 최경호·송현희)이 지난 2월 6일, 서울패션위크 2026 F/W 컬렉션 쇼를 성황리에 마무리했다. 이번 쇼는 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀 1관에서 진행됐다.

이번 시즌 쇼장에는 다양한 분야의 셀러브리티들이 참석해 자리를 빛냈다. 아이돌 DKZ의 재찬·세현·주원·하민우를 비롯해 가수 김상혁, 세리, 김명훈, 배우 류경환·김국희·양건우, 방송인 유재필·안혜경·손지영, 레이디제인, 임현태, 유튜버배배자매배다영, 스타일리스트 강대헌 등 패션·문화 전반을 아우르는 인사들이 쇼장을 가득 메웠다.

쇼 시작 전, 공연장 사방을 둘러싼 LED 전광판에는 뉴욕 타임스스퀘어의 야경을 연상시키는 영상이 상영되며 스폰서 및 협찬사의 비주얼 광고가 펼쳐져, 패션쇼의 몰입도를 한층 끌어올렸다.

이번 시즌 홀리넘버세븐은 ‘TRANSFORMATION : Reborn from Fragments(변형 : 파편으로부터의 재탄생)’를 주제로, 완성된 쇼피스와 버려진 소재를 해체하고 재조합해 새로운 형태로 탄생시키는 과정을 컬렉션 전반에 담아냈다. 단순한 업사이클링을 넘어, 과거의 흔적을 지우는 것이 아닌 ‘변형’을 통해 새로운 존재로 확장되는 지속가능 패션의 서사를 제시한 점이 인상적이다.

쇼 현장에서는 파편에서 다시 태어나는 변형의 미학이 구조적인 실루엣과 강렬한 소재 대비를 통해 구현됐다. 자극적이고 과잉된 패션 코드가 범람하는 환경 속에서도, ‘새로운 시작’이라는 메시지를 명확하게 전달했다는 평가를 받았다.

홀리넘버세븐은 최근 BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE 싱가포르, 도쿄, 홍콩 공연에서 전 멤버의 메인 의상을 제작하며 글로벌 무대에서도 K-패션 브랜드로서의 존재감을 확장해왔다. 이번 서울패션위크를 통해 글로벌 아티스트 협업 경험과 브랜드 고유의 아이덴티티를 결합한 컬렉션 역량을 다시 한 번 입증했다.

또한홀리넘버세븐은 패션을 넘어 다양한 분야와의 협업 프로젝트도 본격적으로 전개할 계획이다. 첫 번째 협업으로는 강남 이지동안의원과 손잡고, 블랙핑크 월드투어 의상 제작을 통해 축적한 노하우를 바탕으로 기존 병원 유니폼의 틀을 벗어난 유니크한 디자인의 유니폼을 선보일 예정이다.

이와 함께 일본 디자이너 브랜드 코타로타니야마(Kotaro Taniyama)와의 협업도 진행 중이다. 첫 번째 프로젝트로 오는 4월 중순 팝업 스토어를 예정하고 있다. 한국을 대표하는 서울패션위크 디자이너 브랜드 홀리넘버세븐과, 일본 특유의 ‘기본에 극도로 충실한’ 디자인 철학을 지닌 브랜드의 만남이라는 점에서 업계의 기대를 모은다.

최경호 디자이너는 “홀리넘버세븐은 언제나 옷을 통해 브랜드의 메시지를 전해왔다”며, “앞으로도 지속가능성과 새로운 독창성을 기반으로, 지금 이 시대에 필요한 긍정적인 에너지를 패션이라는 매개체를 통해 계속 이야기하고 싶다”고 전했다.

