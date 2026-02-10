유방암 투병 이지나 혼신의 무대…김희재 오열 “마음 아파” (‘미스트롯4 미공개 스페셜’)

‘미스트롯4 미공개 스페셜’ 김희재가 오열한다.

2월 10일(화) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서는 꾀꼬리처럼 맑은 목소리와 유방암 투병 중인 사연으로 경연 내내 화제와 함께 시청자들의 응원을 이끌고 있는 참가자 이지나의 ‘1:1 데스매치’ 경연이 공개된다. 항암 치료와 경연을 병행하며 날이 갈수록 체력적 한계에 부딪히는 이지나가 어떤 의지와 노력으로 무대에 섰는지 공개되며 시청자들의 눈물샘을 자극할 전망이다.

이날 이지나는 ‘1:1 데스매치’ 경연을 위해 무대에 오른다. 이지나가 지목한 상대는 ‘미스트롯1’에서 최종 8위를 차지한 실력파 현역가수 김희진. 본격적인 무대를 앞두고 두 사람의 남다른 인연이 공개된다. 5년 전 김희진이 뮤지컬의 주인공으로, 이지나가 코러스로 한 무대에 섰다는 것. 주인공과 코러스였던 두 사람이 5년 만에 경연 상대로 만난 가운데, 과연 누가 다음 라운드 진출 티켓을 거머쥘지 주목된다.

그런가 하면 이지나의 무대에 마스터석은 물론 다른 참가자들이 있는 대기실까지 온통 눈물바다가 된다. 현재 이지나는 유방암 항암 치료와 경연을 병행하고 있는 상황. 이지나는 항암 치료의 후유증으로 “온몸이 아파”라고 외치면서도, 끝없이 연습한 끝에 장민호의 ‘신발끈’을 부른다.

이지나의 무대가 계속될수록 많은 사람들이 “힘들 텐데…”라며 깊이 몰입한다. 그중에서도 마스터 김희재는 눈물을 참지 못하고 오열한다. 계속해서 눈물을 닦아낸 김희재는 무대가 끝난 후 “이지나의 무대를 쭉 지켜보면서 제가 이지나의 팬이 됐다”라고 말한다. 이지나가 어떤 무대를 꾸몄길래, 현장이 눈물바다가 된 것인지 ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 확인할 수 있다.

허스키한 보이스의 김희진은 결혼을 앞두고 아버지에게 전하고 싶은 마음을 담아 송가인의 ‘아버지의 눈물’을 부른다. 김희진의 무대에서는 예상 밖 돌발상황이 연이어 발생하며 모두를 놀라게 한다. 돌발상황 속에서 김희진은 제대로 무대를 마칠 수 있을까. 이지나와 김희진의 가슴 절절한 ‘1:1 데스매치’는 2월 10일 화요일 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

