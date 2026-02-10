아쉬움이 남는다…아이스댄스 임해나-권예, 리듬댄스 22위로 프리댄스 불발

사진=뉴시스

아쉬움 속에 연기를 마쳤다. 임해나-권예(경기일반) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨스케이팅 아이스댄스 리듬댄스에서 22위에 그치며 프리댄스 진출에 실패했다.

임해나-권예 조는 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 리듬댄스에서 기술점수(TES) 34.28점, 예술점수(PCS) 30.41점을 합쳐 64.69점을 받았다. 자신들의 개인 최고점인 76.02점에 한참 모자랐다. 23개 출전팀 중 22위에 그치며 20위까지 주는 프리댄스 진출권을 따지 못했다. 앞서 팀 이벤트(단체전)에서도 한국 대표팀이 예선 탈락해 프리댄스 연기를 선보이지 못했다.

이날 12번째로 은반 위에 섰다. 임해나-권예는 윌 스미스의 '맨 인 블랙' 음악에 맞춰 연기를 시작했다. 출발이 불안했다. 첫 과제인 시퀀셜 트위즐(한 발로 회전하는 동작)에서 권예가 두 번째 회전을 시도하다 스텝이 꼬이며 주춤했다. 이어진 패턴 댄스 타입 스텝 시퀀스와 미들라인 스텝 시퀀스는 모두 레벨2를 받았다. 로테이션 리프트에서 레벨4를 받은 둘은 마지막 과제인 코레오그래픽 리듬 시퀀스(레벨 1)로 연기를 마쳤다.

