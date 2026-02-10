[코르티나 아띠모] ‘생애 첫 올림픽’ 루지 정혜선, 여자 1인승 1·2차 시기 합계 24위

사진=AP/뉴시스

한국에서 유일하게 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 루지 여자 1인승에 출전한 정혜선(강원도청)이 1, 2차 시기를 24위로 마쳤다.

정혜선은 10일 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 대회 루지 여자 1인승에서 1, 2차 시기 합계 1분49초587을 기록했다. 25명의 선수 중 24위에 그쳤다.

정혜선은 13년 차 국가대표다. 고등학생 시절 학교 선배의 권유로 루지에 입문했다. 빠르게 태극마크를 달고 얼음 트랙을 누볐다. 이제 이름 앞에 ‘베테랑’이라는 수식어가 붙지만, 올림픽은 처음이다. 2018 평창 동계 올림픽을 앞두고 오른팔과 쇄골이 부러지는 큰 부상을 당했고, 2022 베이징 대회에선 현실의 벽을 실감했다. 포기는 없었다. 올림픽을 향해 뛰고 또 뛰었고, 마침내 꿈의 무대 앞에 섰다.

사진=AP/뉴시스

루지는 빙판 위의 포뮬러원(F1)이라 불리는 루지는 최고 시속 150㎞를 넘나드는 썰매 종목이다. 뒤로 누어 달리며, 빠른 속도에 1000분의 1초까지 따져 순위를 매긴다. 정혜선은 이번 대회 루지 출전권을 따낸 유일한 선수다. 세 번째 도전 끝에 첫 올림픽 무대를 밟았다.

1차 시기서 18번째로 나선 정혜선은 53초982의 기록으로 출발했다. 그러나 중간 코스에서 벽과 충돌하며 속도가 줄었다. 최하위로 1차 시기를 마쳤다. 2차 시기서 만회를 노렸다. 하지만 54초469로 결승선을 통과했다. 정혜선의 도전은 계속된다. 루지 여자 1인승 메달이 결정되는 3, 4차 시기는 오는 11일 열린다.

이날 1, 2차 시기 합계 1위에는 트랙 레코드(1분45초188)를 세운 율리아 타우비츠(독일)가 올랐다. 2위는 1분45초249의 메를레 프라벨(독일), 3위는 1분45초683의 엘리나 보타(라트비아)다.

사진=AP/뉴시스

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

