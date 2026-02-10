사진=뉴시스

빙속 여자 단거리 간판 김민선(의정부시청)이 올림픽 첫 레이스인 1000m에서 자신감을 올렸다.

김민선은 10일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m에서 1분16초24를 기록해 30명 중 18위에 올랐다. 첫 200m까지의 기록은 17초83으로 5위였다. 이어 600m 지점도 9위에 해당하는 45초33으로 통과했다. 그러나 그의 주종목은 500m. 이후 급격하게 속도가 떨어지면서 18위로 마무리했다.

표정은 밝았다. 긍정적인 부분을 발견했기 때문. 김민선은 "이번 시즌 동계올림픽을 준비하면서 힘들고 아쉬운 부분이 워낙 많았다. '올림픽에서 500m에서 앞서 치르는 1000m에서 아쉬운 결과가 있으면 어떻게 하나'라는 걱정이 마음 한구석에 있었다"며 "그래도 초반 600m까지는 굉장히 긍정적인 부분을 볼 수 있는 레이스를 펼쳤다"고 돌아봤다.

이어 "1000m에서는 막판 400m가 워낙 중요해 전체적인 결과는 아쉽기도 하다. 함께 11조에서 레이스한 에린 잭슨(미국)이 1000m에서 기량이 워낙 올라와 같이 레이스를 하면서 조금은 어려움을 느꼈다"면서도 "그래도 200m, 600m에서 좋은 기록을 내겠다는 목표는 일정 부분 달성했다”고 덧붙였다.

스타트가 중요한 500m를 앞두고 자신감을 채웠다. 김민선은 "1000m에서 기록이 너무 느리게 나오면 남은 기간 어떻게 준비해야 할지 고민이 커질까 걱정이 밀려온 시간이 있었다"면서도 "최선을 다해 긍정적으로 생각하려 노력했다. 그 노력이 일정 부분 빛을 발한 것이 200m까지의 레이스라고 생각한다"고 설명했다.

낯선 장소다. 밀라노 스피드스케이팅 스타디움은 이번 대회를 위해 임시로 지어졌다. 공사까지 늦어지면서 테스트 이벤트도 치러지지 않았다. 모든 선수가 이번 대회서 처음 경험하고 있는 셈이다. 이날 펨케 콕, 유타 레이르담(이상 네덜란드)이 잇달아 올림픽 기록을 갈아치웠다

김민선은 "빙판 아래 나무가 깔려있어 다른 경기장과 구조적인 차이가 있다. 스타트 할 때 '텅텅' 소리가 나서 특이하다는 생각을 했다"면서도 "빙판의 활도가 나쁘다고 보기는 어렵다. 그래서 기록이 크게 나쁘지 않게 나오는 것 같다"고 분석했다.

시선은 500m로 향한다. 16일 열리는 주종목에서 반드시 메달을 따겠다는 각오다. 김민선은 "500m에서 딴 메달을 목에 걸고 한국으로 귀국하는 것이 올 시즌의 최종 목표였다. 주종목인 500m에서 더 좋은 모습을 보이겠다"고 주먹을 꽉 쥐었다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

