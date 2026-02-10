‘빙속 샛별’ 이나현, 올림픽 데뷔전서 여자 1000m 9위 쾌거

사진=뉴시스

‘빙속 샛별’ 이나현(한국체대)이 의미 있는 올림픽 데뷔전을 치렀다.

이나현은 10일 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 여자 1000m서 1분15초76을 기록했다. 개인 최고 기록(1분13초92)엔 미치지 못했다. 그럼에도 전체 30명 출전선수 중 9위에 올랐다. 여자 1000m 사상 첫 올림픽 톱10에 진입하는 쾌거를 이뤘다. 종전 최고 기록은 1992년 알베르빌 대회서 유선희가 기록한 11위였다. 여자 500m 올림픽 2연패를 달성했던 ‘빙속 여제’ 이상화도 1000m에선 12위(2014 소치)가 최고 기록이었다.

이번이 생애 첫 올림픽이다. 이나현은 큰 키(170㎝)에서 나오는 시원시원한 레이스가 강점이다. 지난해 하얼빈 동계 아시안게임(AG)에서 금메달 2개(100m, 팀 스프린트), 은메달 1개(500m), 동메달 1개(1000m) 등 출전한 전 종목에서 메달을 따냈다. 2025~2026시즌 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 1~4차 대회 통틀어 랭킹 포인트 4위를 마크하기도 했다.

이날 이나현은 엘리아 스메딩(영국)과 함께 12조에 배치됐다. 아웃코스에서 출발한 이나현은 초반 폭발적인 힘을 과시했다. 첫 200m 구간을 17초90으로 주파했다. 후반으로 가면서 다소 힘이 떨어진 듯했지만 끝까지 최선을 다했다.

함께 출전한 김민선(의정부시청)은 1분16초24를 작성, 18위에 머물렀다. 여자 1000m 한국 신기록(1분13초42) 보유자지만 뒷심 부족으로 순위가 밀렸다. 2022 2022 베이징 대회에선 이 종목 16위를 기록했다.

비록 메달과는 무관했지만, 실망할 필요는 없다. 이들의 주 종목은 500m다. 16일 예정돼 있다. 결전의 순간을 앞두고 쾌조의 컨디션을 확인했다. 기대감을 높아지는 이유다.

한편, 여자 1000m 금메달은 유타 레이르담(네덜란드)이 차지했다. 1분12초31로 올림픽 신기록을 세웠다. 펨케 콕(네덜란드)은 1분12초59로 은메달을, 다카기 미호(일본)은 1분13초95로 동메달을 목에 걸었다.

