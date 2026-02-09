두 차례 꽈당…중국 구아이링, 여자 슬로프스타일 은메달

구아이링(미국명 에이린 구·중국)이 자신의 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 첫 종목에서 은메달을 신고했다.
구아이링은 9일 이탈리아 리비노 스노 파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 프리스타일 스키 여자 슬로프스타일 결선에서 86.58점을 획득했다. 스위스 마틸데 그레모(86.96점)에 이어 두 번째로 높은 점수를 받았다.
슬로프스타일은 스키를 타고 점프, 레일, 테이블, 박스, 웨이브 등 다양한 코스를 통과하며 구사하는 기술을 채점해 순위를 정하는 종목이다. 이번 대회엔 총 6개의 코스가 설치돼 있다. 총 12명이 결승에 올랐다. 1~3차시기를 치러 그 가운데 최고 점수를 가린다.
4년 전 기억이 떠오른다. 구아이링은 2022 베이징 대회에서도 해당 종목 은메달을 마크했다. 당시 챔피언 역시 그레모였다.
시작은 좋았다. 1차 시기서 86.58점을 마크한 것. 기분 좋게 선두로 치고 나섰다. 하지만 2차 시기서 실수가 나왔다. 첫 코스서 넘어지고 말았다. 그 사이 그레모는 2차 시기 좋은 성적을 거두며 역전을 꾀했다. 구아이링은 3차 시기서 반전을 노렸지만, 또 한 번 넘어지고 말았다. 우승을 확정지은 그레모는 스위스 국기를 몸에 두르고 일종의 세리머니를 펼쳤다.
구아이링은 미국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어났다. 베이징 대회를 앞두고 중국으로 귀화했다. 금메달 2개(하프파이프, 빅에어)와 동메달 1개(슬로프스타일)를 따내며 큰 주목을 받았다. 모델로도 맹활약 중이다. 미국 경제전문지 포브스에 따르면 구아이링은 최근 1년 새 광고 모델 활동 등으로만 2300만 달러(약 337억원)를 벌어들였다. 다만, 여론이 좋지만은 않다. 장기간 미국에 체류, “중국 기업의 돈만 좇는다”는 비판을 들었다.
