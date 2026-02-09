두 차례 꽈당…중국 구아이링, 여자 슬로프스타일 은메달

사진=AP/뉴시스

구아이링(미국명 에이린 구·중국)이 자신의 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 첫 종목에서 은메달을 신고했다.

구아이링은 9일 이탈리아 리비노 스노 파크에서 열린 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 프리스타일 스키 여자 슬로프스타일 결선에서 86.58점을 획득했다. 스위스 마틸데 그레모(86.96점)에 이어 두 번째로 높은 점수를 받았다.

슬로프스타일은 스키를 타고 점프, 레일, 테이블, 박스, 웨이브 등 다양한 코스를 통과하며 구사하는 기술을 채점해 순위를 정하는 종목이다. 이번 대회엔 총 6개의 코스가 설치돼 있다. 총 12명이 결승에 올랐다. 1~3차시기를 치러 그 가운데 최고 점수를 가린다.

4년 전 기억이 떠오른다. 구아이링은 2022 베이징 대회에서도 해당 종목 은메달을 마크했다. 당시 챔피언 역시 그레모였다.

사진=AP/뉴시스

시작은 좋았다. 1차 시기서 86.58점을 마크한 것. 기분 좋게 선두로 치고 나섰다. 하지만 2차 시기서 실수가 나왔다. 첫 코스서 넘어지고 말았다. 그 사이 그레모는 2차 시기 좋은 성적을 거두며 역전을 꾀했다. 구아이링은 3차 시기서 반전을 노렸지만, 또 한 번 넘어지고 말았다. 우승을 확정지은 그레모는 스위스 국기를 몸에 두르고 일종의 세리머니를 펼쳤다.

구아이링은 미국인 아버지와 중국인 어머니 사이에서 태어났다. 베이징 대회를 앞두고 중국으로 귀화했다. 금메달 2개(하프파이프, 빅에어)와 동메달 1개(슬로프스타일)를 따내며 큰 주목을 받았다. 모델로도 맹활약 중이다. 미국 경제전문지 포브스에 따르면 구아이링은 최근 1년 새 광고 모델 활동 등으로만 2300만 달러(약 337억원)를 벌어들였다. 다만, 여론이 좋지만은 않다. 장기간 미국에 체류, “중국 기업의 돈만 좇는다”는 비판을 들었다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]