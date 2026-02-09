여자배구 정관장, ‘스케쳐스 브랜드데이’ 이벤트 개최

사진=정관장 레드스파크스 제공

여자프로배구 정관장은 10일 대전충무체육관에서 열리는 IBK기업은행와의 홈경기에서 ‘스케쳐스 브랜드 데이’를 개최한다.

이번 시즌 두 번째로 진행되는 행사다. 이번 행사에서 배구단과 스케쳐스는 경기 전후로 팬들이 직접 참여할 수 있는 풍성한 이벤트를 준비했다.

경기 전에는 구단 SNS에서 진행되는 댓글 이벤트를 통해 응원 메시지를 남긴 팬을 추첨하여 스케쳐스 제품을 증정한다. 이 밖에도 경기 중 ‘스케쳐스 인증 챌린지’, ‘스케쳐스 퀴즈타임’ 등 다양한 이벤트를 통해 팬들에게 경품을 제공할 예정이다.

정관장 관계자는 “지난 5시즌 스케쳐스에서 지속적으로 아낌없이 지원해 주셔서 감사한 마음”이라며 “앞으로 다양한 행사를 통해 배구 팬들과 함께 할 수 있도록 최선을 다하고 스케쳐스와의 스폰서십 관계를 공고히 해 나가겠다”고 말했다.

자세한 이벤트 내용은 정관장 배구단 SNS를 통해 확인할 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

