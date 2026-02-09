뚝 떨어지네? ‘부실 메달’ 논란… 올림픽 조직위, 원인 조사 돌입

사진=신화/뉴시스

기쁨의 무게를 견디지 못하는 메달인 걸까.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 조직위원회가 이른바 ‘부실 메달’ 논란과 관련해 원인 조사에 착수했다.

영국 매체 BBC는 9일 “이번 대회 조직위는 ‘여러 선수들이 겪은 메달 문제를 두고 그 원인을 면밀히 파악 중’이라고 밝혔다”고 보도했다. 실제로 개막 후 메달을 수여받은 여러 종목에서 메달과 리본이 분리되는 문제가 잇따라 발생한 바 있다.

알파인스키 여자 활강에서 금메달을 목에 건 브리지 존슨(미국)이 대표적이다. 경기 후 기자회견에서 분리된 메달을 번쩍 들어 공개하는 모습이 포착된 것. 팀 동료들 및 관계자들과 함께 세리머니를 펼치던 중 메달과 리본이 뜯어졌다는 설명이다.

BBC에 따르면 이번 올림픽서 피겨스케이팅 단체전 금메달리스트로 우뚝 선 알리사 리우(미국)도 비슷한 상황을 겪었다. 선수 본인이 직접 SNS에 분리된 메달과 리본을 각각 왼손, 오른손에 쥔 영상과 함께 “내 메달엔 리본이 필요 없다”고 업로드했다.

바이애슬론 혼성 계주 4x6㎞에서 동메달을 따낸 독일 대표팀 선수들이 올린 SNS 영상에서도 메달 파손 현상이 나타냈다.

‘친환경’을 표방한 만큼 이번 대회는 메달도 특별하다. 자체 생산 폐기물에서 회수한 재활용 금속을 활용해 만들었다는 것. 더불어 재생 에너지로 작동하는 유도 가열로에서 주조됐다.

다만 계속되는 문제에 주최 측도 골머리다. 안드레아 프란치시 2026 동계올림픽 최고운영책임자(COO)는 “상황을 충분히 인지하고 있으며, 정확히 어떤 문제가 있는지 조사하고 있다”고 전했다. 이어 “메달 수여식은 선수들에게 가장 중요한 순간 중 하나인 만큼, 당연히 이 과정은 완벽해야 한다”고 강조했다.

미국 올림픽·패럴림픽위원회(USOPC) 관계자들 역시 BBC에 “문제 해결을 기다리고 있다”고 전한 것으로 알려졌다. 파손된 메달에 대한 교체 여부 역시 아직 미정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

