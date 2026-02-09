컬링 믹스더블 ‘선영석’, 최종전 노르웨이에 패배… 3승6패 마무리

사진=AP/뉴시스

마지막의 마지막까지, 최선을 다했다. 한국 컬링 믹스더블 대표팀 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 최종전에서 패배했다.

둘은 9일 이탈리아 코르티나의 코르티나 컬링 올림픽스타디움서 열린 이번 대회 라운드 로빈 9번째 경기 노르웨이의 크리스틴 스카슬린-망누스 네드레고텐 조와의 경기에서 5-8로 패했다. 이로써 3승6패를 기록, 최종 9위로 예선 무대를 마무리했다.

컬링 믹스더블에선 이번 대회 총 10팀이 참가했으며, 라운드 로빈서 각각 9경기를 소화한 뒤 상위 성적 4개 팀이 준결승에 오르는 구조다. 세계 1위 영국(8승1패)이 최상단을 차지했고, 그 뒤를 이어 이탈리아와 미국(이상 6승3패), 스웨덴(5승4패)가 다음 무대로 향했다.

개막 후 5연패에 머물렀던 한국은 지난 8일 미국전부터 내리 3연승을 달렸다. 하지만 이미 벌어진 차이를 메우기엔 역부족이었다.

이날 노르웨이 상대로는 아쉬운 역전패를 떠안았다. 1엔드에서 선공으로 시작해 1점을 뽑은 뒤 2엔드 역시 2점 스틸로 앞서갔다. 노르웨이도 3엔드 2점을 따라붙었다. 한국은 4엔드에서 더블 테이크아웃을 성공시켜 달아나는 점수를 더했다. 5엔드도 스틸을 곁들여 5-2를 만들었다.

노르웨이의 파워플레이가 흐름을 바꿨다. 6엔드서 단숨에 5-5로 균형의 추를 팽팽하게 한 것. 넘어간 분위기를 다시 가져오고자 했던 한국은 이내 역공을 도리어 허용, 역전(5-7)까지 내줬다. 8엔드에서도 포기하지 않고 기회를 엿봤으나 1점을 내주면서 패하고 말았다.

어렵게 잡아낸 올림픽 티켓이었다. 김선영-정영석 조는 한국 컬링 믹스더블 역사상 최초로 올림픽 진출권을 자력으로 획득하며 새 역사를 쓴 바 있다. 앞서 올림픽 예선 대회인 퀄리피케이션 이벤트(QOE)를 통해 한국 컬링 사상 처음으로 믹스더블 본선에 진출했다.

‘선영석’ 듀오의 본 무대 여정은 예선 탈락 성적표로 마쳤다. 다만 가능성을 보여줬다는 점에서 의미가 남다르다. 2018 평창 대회 장혜지-이기정 조(2승8패) 이후 한국 동계올림픽 컬링 믹스더블 최다승을 달성했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

