[내야외야] “올해로 3년째” KIA, 다문화가족 주말 야구체험캠프 성료

‘호랑이들과 함께, 뜻깊은 시간을!’

프로야구 KIA와 다문화가족이 함께하는 주말 야구체험캠프가 지난 8일 성공적으로 막을 내렸다. 지난 2024년 시작된 야구체험캠프는 올해로 3년 차를 맞아 KIA의 대표적인 사회공헌활동으로 자리 잡으며 그 의미를 더했다.

지난달 31일부터 이달 8일까지 총 4회에 걸쳐 진행된 이번 캠프에는 광주·전남·전북 지역 다문화가정 중고등학생 17명이 참가했다. 참가자들은 회차별 프로그램에 따라 기초 체력훈련과 야구 기본기 교육 등을 이수하고 마지막 회차에는 자체 홍백전을 진행하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

이번 캠프에서 뛰어난 기량을 보인 박강산(13), 박승희(17) 학생이 캠프 최우수선수(MVP)로 선정되는 영예를 안았다. KIA는 MVP로 선정된 두 학생을 시즌 중 홈경기 시구, 시타자로 초청할 예정이며, 캠프 참가자 전원과 가족들을 해당 경기에 초청해 단체 관람을 지원할 계획이다.

박강산, 박승희 학생은 “평소 팬으로 응원하던 야구를 배우고 체험해볼 수 있어서 좋았고, KIA 코치님들께 직접 지도를 받아 더욱 뜻깊었다. 캠프 기간 동안 도움 주신 관계자 분들께 감사드린다”며 “홈경기 시구, 시타자로 초청되었는데, 캠프 때 배운 실력을 챔피언스필드에서 멋지게 보여 드리겠다”고 포부를 밝혔다.

