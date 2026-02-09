K리그2 용인, 코닥 포토와 스폰서십… 새로운 관람 경험 선사

사진=용인FC 제공

프로축구 K리그2 용인FC가 글로벌 이미징 브랜드 코닥 포토(KODAK PHOTO)와 손잡고 경기장을 찾는 팬들에게 새로운 관람 경험을 선사한다.

용인은 지난 4일 코닥 포토와 공식 스폰서십 협약을 체결하고 경기장 내 포토부스 운영을 중심으로 한 팬 참여형 협업을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 협약은 ‘소중한 순간을 사진으로 남기는 경험’을 만들어온 코닥 포토의 브랜드 헤리티지를 바탕으로 경기 관람의 순간을 팬들의 기억으로 남기기 위해 기획됐다.

용인의 첫 개막전이 열리는 3월1일부터 미르스타디움에는 홈 구역 2대, 원정 구역 1대 등 총 3대의 포토 부스가 운영된다. 홈 팬은 물론 원정 응원을 위해 용인을 찾은 타 지역 팬들까지 경기장에서의 순간을 사진으로 기록하고 소장할 수 있다.

시즌권 구매자와 구단 이벤트 참여자에게는 무료 이용권이 제공된다. 용인특례시 관내에서 발급받은 영수증 인증을 통해 무료로 이용할 수 있는 프로모션도 계획하고 있다. 해당 프로모션의 세부 참여 방법과 운영 일정은 추후 구단 공식 SNS와 홈페이지를 통해 안내될 예정이다.

이번 협업의 핵심은 경기장 내 즐길 거리 제공에 그치지 않는다. 용인은 지역 상권과 관광 전반에 긍정적인 파급 효과를 창출한다는 구상이다. 에버랜드와 한국민속촌을 비롯한 지역 명소는 물론, 대형 베이커리·카페·맛집 방문을 자연스럽게 유도해 ‘축구와 함께하는 용인에서의 하루’가 하나의 즐거운 기억으로 남도록 한다는 계획이다.

안수미 코닥 대표 대표이사는 “코닥 포토가 오랜 시간 이어온 ‘순간을 기록하는 가치’를 스포츠 현장에서 팬들과 함께 나눌 수 있어 뜻깊다”며 “용인과의 협업을 통해 경기장의 열정적인 순간들이 오래도록 간직될 수 있기를 기대한다”고 전했다.

김진형 용인 단장은 “코닥 포토와의 협업을 통해 경기장을 찾는 팬들에게 기존과는 다른 새로운 관람 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 팬, 지역사회와의 접점을 확대할 수 있도록 더 고민하겠다”고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]